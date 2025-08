Moj zet je naglo počeo da gubi kilograme: Doktori su mislili da ima rak, a istina je bila još gora

Odveden je u bolnicu nakon što mu se zdravlje toliko pogoršalo da nije mogao da hoda.

Džejson Tolson (30) preminuo je pre mesec dana, a neposredno pre toga se žalio na bolove u mišićima, gubitak kose i bolove u zglobovima i brzo je gubio težinu.

Tragično, dijagnostikovan mu je Anti-MDA5 dermatomiozitis - autoimuna bolest koja cilja na pluća. Njegova porodica je 1. januara donela odluku da isključi aparate koji su Džejsona održavali u životu.

Džejson je prvi put počeo da se loše oseća u maju prošle godine, a lekari su na kraju uradili testove nakon što su mu se pojavile rane na telu.

Više puta je išao na skener i na magnetnu rezonancu, a doktori su pretpostavljali da ima kancer.

Nakon što je primljen u bolnicu Pontefrakt, Džejsonovoj porodici je rečeno da on nije bolestan. Njegov tast Din je rekao: „Bilo je veliko olakšanje kada smo znali da nije rak, mislili smo "o sjajno, to je to, sada će mu biti bolje". Ali Džejson je prebačen u bolnicu Pinderfields zbog straha da bi mogao da ima problema sa imunološkim sistemom, piše Daily mail.

Dok je bio tamo, porodici je zadat završni udarac, kada je utvrđena tačna dijagnoza. Bolest je tako retka i brzo uzima svoje žrtve da lek još uvek nije pronađen.

"To je igra pokušaja i grešaka." Džejsonu je dobio16 različitih lekova i steroida kako bi pokušali da zaustave stanje koje napada njegov imuni sistem. Takođe je imao 12 izmena plazme i dve runde hemoterapije, ali nam je ipak rečeno na Novu godinu da neće preživeti.

Din sada deli Džejsonovu priču u pokušaju da podigne svest o bolesti.

„Bilo je tako veliko olakšanje kada smo znali da nije rak, ali onda mu je ovo izuzetno retko stanje oduzelo život. Želim da obavestim ljude, želimo da znamo zašto ovo nije ranije otkriveno? I da podignemo svest – da ljudi znaju i čitaju o tome."

Autor: Iva Besarabić