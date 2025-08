Da li nam je potrebna samo voda tokom vrelih letnjih meseci?

Dolaskom letnjih meseci i visokih temperatura, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj hidrataciji organizma. Pored adekvatnog unosa tečnosti, važno je obratiti pažnju i na dovoljan unos mikronutrijenata, vitamina i minerala.

Dinamičan stil života i visoke temperature dovode do pojačanog znojenja, čime se gube neophodni elektroliti koje je važno nadoknaditi. Bez obzira na to da li osećamo žeđ ili ne, dovoljan unos tečnosti je ključan kako bi se sprečila dehidratacija, naročito tokom vrelih letnjih dana. Za optimalnu hidrataciju preporučuju se napici koji se lako podnose, prijatnog su ukusa, a pritom imaju uravnotežen sadržaj vitamina i elektrolita.

- Dehidratacija usporava rad svih organa i sistema u telu, a njeni simptomi variraju u zavisnosti od stepena. Najčešće su to su glavobolja, umor, pospanost, opšta slabost, problemi sa varenjem, kao i teškoće sa koncentracijom i pamćenjem. Pravilan i dovoljan unos tečnosti, kao i ključnih vitamina i minerala može značajno da doprinese očuvanju vitalnosti organizma, jačanju imuniteta, boljem metabolizmu i opštem blagostanju, naročito kod osoba koje vode aktivan način života, ali i kod onih koji više vremena provode u zatvorenom – objašnjava doc. dr Srđan Marković, gastroenterolog i specijalista interne medicine iz KBC Zvezdara.

Natrijum, magnezijum, kalcijum, kalijum i hloridi su najvažniji elektroliti, minerali koji su neophodni za život. Oni doprinose normalnoj funkciji mišića i nervnog sistema, kao i normalnom metabolizmu i stvaranju energije. Pored minerala, i vitamini igraju važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Oni podržavaju imunološki sistem, rast i razvoj, a mnogi fiziološki procesi u organizmu ne mogu se odvijati bez njihovog prisustva.

Nedostatak elektrolita i vitamina, kao i stanje dehidratacije, može dovesti i do mišićne slabosti, umora i iscrpljenosti, a u ekstremnim slučajevima, naročito na visokim temperaturama i do gubitka svesti. Dehidratacija nastaje kada gubitak tečnosti iz organizma premaši njen unos.

- Do gubitka tečnosti najčešće dolazi usled proliva, povraćanja, kao i znojenja koje se pojačava na visokim spoljnim temperaturama, čak i kada nema intenzivne fizičke aktivnosti. S druge strane, do dehidratacije može doći i kada je unos tečnosti smanjen, bilo zbog slabog osećaja žeđi ili smanjenog apetita, jer se voda unosi i putem hrane. Na povećan rizik utiču i određene bolesti i stanja na primer infekcije praćene povišenom telesnom temperaturom i pojačanim znojenjem, kao i hronične bolesti poput dijabetesa, posebno dijabetesa insipidusa, jer su praćene povećanim izlučivanjem tečnosti. Starije osobe su takođe u rizičnoj grupi jer često imaju oslabljen osećaj za žeđ, a to ih čini posebno ranjivim tokom visokih temperatura. Pored toga, dijete koje podrazumevaju smanjen unos tečnosti, eliminacione dijete, kao i konzumacija alkohola, koji ima diuretičko dejstvo, mogu doprineti dodatnom gubitku tečnosti. Na kraju, i vremenski uslovi igraju značajnu ulogu. Ekstremne temperature, posebno kada su praćene visokom vlažnošću vazduha, predstavljaju dodatni izazov za organizam. Meteoropate su posebno osetljive na ovakve promene, a ukoliko se ne prilagode na vreme, rizik od dehidracije je visok - naglašava doc. dr Marković.

Rani simptomi dehidratacije su, prema njegovim rečima, suva usta, osećaj umora, vrtoglavica, smanjena količina ili tamnija boja mokraće. Prepoznavanjem tih signala i pravovremenim delovanjem moguće je izbeći komplikacije.

- Za rehidrataciju organizma i obnavljanje energije nije dovoljna samo voda. Efikasniju rehidrataciju pružaju napici koji sadrže kombinaciju ugljenih hidrata, vitamina i elektrolita. Oni su dokazano bolji u odlaganju pojave umora u poređenju sa običnom vodom, jer nadoknađuju sve ono što se gubi znojenjem. Na tržištu su dostupni brojni preparati za rehidrataciju koji sadrže kombinaciju elektrolita, vitamina i ugljenih hidrata, među kojima se nalaze i praktični oblici poput šumećih tableta, koje omogućavaju laku i brzu primenu. Ovi preparati se jednostavno pripremaju, brzo se apsorbuju i zbog toga deluju efikasno. Prednost im je i u tome što se lako rastvaraju u vodi, prijatnog su ukusa poput limuna ili kole i pogodni za upotrebu kod kuće, na poslu, tokom putovanja ili fizičke aktivnosti. Neki od njih, kao dodatak sadrže i kofein, što može doprineti budnosti i boljoj mentalnoj svežini tokom dana – kaže doc. dr Marković.

Prema njegovim rečima uvođenjem ovakvih napitaka u svakodnevnu rutinu, telo ne dobija samo vodu, već i kompletan set podrške koji pomaže očuvanju balansa u organizmu. Bilo da ste na treningu, u šetnji, na bazenu, plaži, na poslu ili u kolima – hidratacija koja osvežava, remineralizuje i energizuje pravi je saveznik tokom leta, ali i cele godine. Treba napomenuti i da je izuzetno važno obratiti pažnju na to kako se napici čuvaju nakon pripreme.

– Ako se napitak ne konzumira odmah, preporučuje se da se ne drži u plastičnim, već u odgovarajućim termo bocama koje održavaju temperaturu i štite napitak od spoljnih uticaja. Time se produžava njegova svežina i čuvaju nutritivna svojstva - savetuje dr Marković, dodajući da je važno birati boce koje ne sadrže BPA i ftalate, jer to dodatno doprinosi bezbednosti sadržaja.

Autor: S.M.