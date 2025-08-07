AKTUELNO

Lifestyle

Napitak dugog života: Jutarnjoj kafi bar 1 sedmično dodajte ova 2 sastojka, daju joj posebnu čar

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Svi koji su boravili u Turskoj bili su svedoci da oni više piju čaj nego kafu.

Ipak, kada je piju, a naravno nije retkost, imaju običaj da dodaju dva sastojka, koja kafi daju posebnu čar.

Naime, oni koji su imali prilike da posete i turska sela, van poznatih odmarlišta, bili su iznenađeni kada su videli u jednom malom selu u Turskoj kako piju prvu jutarnju kafu

Naime, meštani ovu kafu nazivaju „napitkom dugog života“. Oni jednom nedeljno u domaću kafu (tursku) dodaju pola kašičice prirodnog meda i malo limunovog soka.

U Turskoj se smatra da ovako spremljena kafa ima umirujuće dejstvo na telo. Med, koji sadrži fruktozu i glukozu, veoma dobro pomaže jetri i smanjuje šećer u krvi.

Limun snižava pritisak i jača imunitet. Zbog svih ovih korisnih svojstava, ovaj napitak se i zove „napitak dugovečnosti.“

Priprema: Zakuvajte srednju jaku kafu, a zatim je preručite u šoljicu. Kada se malo prohladi dodajte joj med i nekoliko kapi limuna.

Ovaj napitak popijte barem jednom nedeljno, ne češće od toga.

Autor: S.M.

#Kafa

#Limun

#Sastojci

#Turska

#med

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Kafa može da vam pomogne da živite duže, samo ako popijete ovoliko šoljica dnevno

Lifestyle

Novi magični napitak: Dodajte kafi jedan sastojak i gledajte kako se topite (VIDEO)

Lifestyle

Trik koji menja sve: Dodajte ova 2 sastojka i imaćete savršeno kuvana jaja svaki put

Lifestyle

Da li ste ljubitelji čaja ili kafe? Omiljeni napitak otkriva vašu radnu etiku i narav, a evo i ko ima bolju memoriju

Lifestyle

Dodajte vodi ova 4 sastojka: Napitak koji rešava problem sa hrkanjem

Domaći

NAKON ŠTO SU DŽALA I BUBA NAJAVILI KONCERT U BEOGRADU, NASTAO HAOS I POBUNA: Elementarno znanje Srbina je da zna ko su ovi (FOTO)