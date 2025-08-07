Napitak dugog života: Jutarnjoj kafi bar 1 sedmično dodajte ova 2 sastojka, daju joj posebnu čar

Svi koji su boravili u Turskoj bili su svedoci da oni više piju čaj nego kafu.

Ipak, kada je piju, a naravno nije retkost, imaju običaj da dodaju dva sastojka, koja kafi daju posebnu čar.

Naime, oni koji su imali prilike da posete i turska sela, van poznatih odmarlišta, bili su iznenađeni kada su videli u jednom malom selu u Turskoj kako piju prvu jutarnju kafu

Naime, meštani ovu kafu nazivaju „napitkom dugog života“. Oni jednom nedeljno u domaću kafu (tursku) dodaju pola kašičice prirodnog meda i malo limunovog soka.

U Turskoj se smatra da ovako spremljena kafa ima umirujuće dejstvo na telo. Med, koji sadrži fruktozu i glukozu, veoma dobro pomaže jetri i smanjuje šećer u krvi.

Limun snižava pritisak i jača imunitet. Zbog svih ovih korisnih svojstava, ovaj napitak se i zove „napitak dugovečnosti.“

Priprema: Zakuvajte srednju jaku kafu, a zatim je preručite u šoljicu. Kada se malo prohladi dodajte joj med i nekoliko kapi limuna.

Ovaj napitak popijte barem jednom nedeljno, ne češće od toga.

Autor: S.M.