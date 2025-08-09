INTUICIJA ili ANKSIOZNOST? Evo kako da ih razlikujete

Kako da razlikujete da li vam se obraća intuicija ili vas upozorava anksioznost? Da l' verovati unutrašnjem šapatu ili unutrašnjem haosu?

Znate onaj osećaj u stomaku koji se javi niotkuda? Onaj tihi šapat koji vam sugeriše da nešto nije u redu - ili da nešto morate da uradite baš sada. Ali isto tako može biti i panika, uzbuna iznutra, nešto što vam govori da bežite – iako se realno ništa još nije desilo.

Zvuči poznato? Intuicija i anksioznost često nose sličnu energiju, a dolaze iz potpuno različitih mesta. A kako da znate kome da verujete - svom unutrašnjem vođstvu ili unutrašnjem haosu?

Zato smo zavirili u ova dva sveta i istražili razliku od unutrašnjeg glasa koji vas vodi i od onoga koji vas sabotira.

Intuicija: Tihi kompas duše

Intuicija je ona mirna sigurnost koja se javi kada "samo znaš”. Nema panike, nema trke, samo jasno. Psihološki gledano, to je vaš nesvesni um koji povezuje tačke brže nego što vaš svesni um može da procesuira. Duhovno, to je božanski signal koji vam šapuće: "Ovo je vaš pravac”.

Prepoznajete je po tome što donosi mir, čak i kada vam govori nešto teško. Nema drame. Samo čista, jasna poruka – gotovo kao da se svet na trenutak uspori da bi vam stigla poruka iznutra.

Anksioznost: Alarmni sistem u crvenom

S druge strane, anksioznost je kao alarm koji ne zna da stane. To je fiziološki odgovor na pretnju - stvarnu ili zamišljenu. Duhovno gledano, to može biti znak da ste van svoje autentične putanje.

Oseća se kao panika, unutrašnji haos, niz “šta ako?” scenarije koji nikad ne prestaju. Tu je ubrzano disanje, znojenje, stezanje u grudima. Glasna je, uporna i iscrpljujuća.

Kako da znate ko vam se obraća?

Osetite telo.

Intuicija je prizemljena. Donosi osećaj stabilnosti, čak i kada ne znate sve odgovore.

Anksioznost deluje kao nemirna oluja - vuče vas van trenutka i baca u vrtlog briga.

Obratite pažnju na tajming.

Intuicija se javlja iznenada i nestaje brzo, kao bljesak jasne misli.

Anksioznost traje, vrti se u krug i gnjavi. Ponavlja se. I ne da vam mira.

Postavite pravo pitanje: Da li je ovo što osećam odgovor na realnu situaciju - ili je priča iz prošlosti, strah od budućnosti?

Intuicija odgovara na sadašnji trenutak.

Anksioznost živi u "što ako" prostoru.

Kako da čujete intuiciju jasnije?

Usporavanje je ključ. Kad stišate misli, vaš unutrašnji glas postaje glasniji.

Imenujte emociju. Kad prepoznate šta osećate, vraćate kontrolu svom nervnom sistemu.

Vežbajte prisutnost. Budnost i svesnost izbacuju buku.

Meditirajte. I dva minuta dnevno čine razliku.

Na kraju dana - i intuicija i anksioznost su vaši vodiči. Intuicija vam pokazuje put prema sebi, a anksioznost vas upozorava kad ste skrenuli sa kursa. Ne morate da utišate anksioznost da biste čuli intuiciju. Dovoljno je da znate - ko je trenutno za mikrofonom.

Autor: S.M.