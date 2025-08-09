AKTUELNO

Lifestyle

Rešena velika misterija: Ovo je osnovna razlika između srpske i turske kafe!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Omiljeni napitak u mnogim kućama, sprema se na sličan način, ali u velikom “Savremenom kuvaru” iz 1967. godine, objavljenom u izdanju “Prosvete” na više od 1000 strana, navedena je razlika između srpske i turske kafe.

“Savremeni kuvar”, na više od 1000 strana, u kojem se nalazi više od 3200 recepata i saveta, u poglavlju “Kafa”, podseća i na predanje da zasluga za otkriće kafe pripada jednom “čobančetu koji je primetio da mu koze pokazuju izuzetnu živahnost kad god bi se nabrstile biljke poznate pod imenom kahoua”. U Evropi je kafa počela da se pije sredinom 17. veka.

Da je bilo nešto posebno u mlinovima za kafu koji je nekada svaka kuća imala, a kojima se širio miris mlevene kafe, potvrđuje i ovaj stari kuvar u kojem se u pripremi navodi važnost mlevenja kafe pre kuvanja. Mnogi su još ranije naglašavali koliko je bitno da sami sameljete kafu (ako ste u prilici) jer neverovatno je šta se sve može naći u kupovnoj mlevenoj kafi.

Priprema kafe:

“Da bi kuvana kafa bila ukusna potrebno je prvo da zrna kafe budu lepo ispržena ali ne prepržena. Drugo, da se kafa dobro samelje neposredno pre kuvanja. I treće, da voda dobro provri a zatim kad se kafa skuva, da napravi još jedan ključ. Kafa se služi čim se skuva, nikad podgrejana. Talog od kafe ne sme se ponovo upotrebiti”.

A razlika između srpske i turske kafe, nije samo u načinu služenja, već i u pripremi. Evo šta kaže Kuvar iz 1967. godine:

Srpska crna kafa

“Staviti u džezvu vodu i šećer i pustiti da provri. Za jednu šoljicu kafe potrebna je šoljica i po vode, kocka šećera i kašičica mlevene kafe. Kad voda provri, odliti malo u šoljicu ili drugo lonče, zakuvati kafu, pa vratiti džezvu na vatru da kafa napravi ključ, odnosno, samo da se podigne, ništa više. Usuti odlivenu vodu, ostaviti kafu minut-dva da ‘stane’ a zatim je razliti u šoljice i služiti”.

Turska kafa

“Ova kafa se najviše pije u Bosni a spravlja se ovako: Staviti kafu u suvu zagrejanu džezvu i preliti je ključalom vodom. Kafa ne treba više da vri. Odnos vode, kafe i šećera je isti kao za srpsku kafu, samo što se šećer ne stavlja u kafu već se služi posebno. Gotova turska kafa služi se u malim džezvama, za svaku osobu posebno”.

Autor: S.M.

#Kafa

#Priprema

#Srpska

#Turska

#razlika

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Kuvar iz 1967. godine rešio misteriju: Ovo je suštinska razlika između srpske i turske kafe!

Lifestyle

Kuvar iz 1967. godine rešio misteriju: Ovo je, zapravo, razlika između srpske i turske kafe!

Politika

Četvrta zvanična poseta Erdogana Beogradu - jačanje saradnje između Srbije i Turske

Lifestyle

Slavimo Svetski dan turske kafe 5. decembra

Lifestyle

Ne možete ujutru bez šoljice kafe? Ako je ovako popijete, sprečićete nuspojave kofeina

Lifestyle

Evo koliko kafe treba da popijete da biste poboljšali funkciju mozga