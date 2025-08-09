AKTUELNO

Lifestyle

Zašto treba da jedete lubenicu svaki dan tokom leta?

Izvor: Pink.rs/Ženski magazin, Foto: Pixabay.com ||

Jul je u punom jeku, što znači da počinje sezona lubenica.

Uprkos činjenici da su u supermarketima dostupne tokom cele godine, stručnjaci snažno preporučuju da jedete lubenice u sezoni. Prirodni proces sazrevanja lubenica, tokom kojeg akumuliraju hranljive materije, usko je povezan sa godišnjim dobom, temperaturom, nivoom vlažnosti i nivoom svetlosti. U plastenicima još nije moguće stvoriti uslove „identične prirodnim“, što ne utiče najbolje na vitaminsko-mineralni sastav voća.

Uopšteno se veruje da zbog svog vodenog sadržaja - procenat vode u lubenici je 92% - ovo letnje voće ne pruža mnogo koristi za zdravlje, ali ovo je ozbiljna zabluda. Bogat vitaminski sastav lubenice čini je izuzetno korisnom za mnoge sisteme tela. Plod je bogat kalijumom i magnezijumom, koji su neophodni za pravilno funkcionisanje nervnog sistema, a posebno mozga. Ovi minerali povećavaju performanse, poboljšavaju pamćenje i koncentraciju, pa će par kriški lubenice biti odlična slatka užina tokom radnog dana.

Visoka je i antioksidativna vrednost lubenice: bogata je vitaminima A i C, kao i karotenoidima koji joj daju jarko crvenu boju. Ove supstance štite organizam od oštećenja slobodnim radikalima, ublažavaju i sprečavaju upalne procese, a takođe usporavaju proces starenja. Redovna konzumacija lubenice takođe najbolje utiče na stanje kože: velika količina vode, u kombinaciji sa vitaminima i mineralima, hidrira ćelije kože iznutra, sprečava isušivanje, ljuštenje i stvaranje bora.

Foto: Unsplash.com

Supstance sadržane u lubenici blagotvorno utiču na zdravlje srca i mogu sprečiti kardiovaskularne bolesti, koje su dugi niz godina na vrhu liste uzroka smrti širom sveta. Čak i ako ste sada mladi i zdravi, trebalo bi unapred da razmislite o stanju srca, ali da li je moguće smisliti prijatniju prevenciju od serviranja slatke sočne lubenice? Likopen, kojim je bogato voće, može da smanji nivo „lošeg” holesterola, spreči oksidativne reakcije u zidovima krvnih sudova i poveća njihovu snagu.

Zbog obilja karotenoida u svom sastavu, lubenica pozitivno utiče na zdravlje očiju. Aktivne supstance sprečavaju degeneraciju vida u vezi sa uzrastom, jačaju optički nerv i sprečavaju stvaranje katarakte.

Dobra vest za sportiste je da lubenica ne samo da će nadoknaditi tečnost nakon treninga, već će pomoći i u oporavku mišića. Jarko crveno meso lubenice je bogato citrulinom (aminokiselinom biljnog porekla). Citrulin ubrzava procese oporavka mišićnog tkiva i savršeno ublažava bol nakon aktivnog fizičkog napora.

Autor: S.M.

#Ishrana

#Zdravlje

#leto

#lubenica

#sezona

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ALKARAZ PROPUSTIO SVADBU BLISKOG PRIJATELJA, A ONDA JE SUDBINA IMALA ŠTA DA KAŽE: Niko nije očekivao da će ovo da se dogodi

Lifestyle

Ovo je razlog zašto treba da jedete kupus svaki dan

Lifestyle

Počinje sezona ovog neodoljivog ploda, ali budite pažljivi! Može sadržati mnogo pesticida: Evo kako ćete temeljno oprati grožđe

Lifestyle

Znate li kako da izaberete najslađu lubenicu? Uz ovih 5 saveta nema šanse da pogrešite

Farma

'POKUŠAĆE DA TE ZGAZI' Sale upozorio Andreu da se čuva svoje SESTRE Elene, ona već smislila kako će da joj VRATI za sve! (VIDEO)

Farma

FARMERI ZAPOČELI TAKMIČENJE U SUNČANJU: Namazana osunčana tela krase dvorište (VIDEO)