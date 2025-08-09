Zašto treba da jedete lubenicu svaki dan tokom leta?

Jul je u punom jeku, što znači da počinje sezona lubenica.

Uprkos činjenici da su u supermarketima dostupne tokom cele godine, stručnjaci snažno preporučuju da jedete lubenice u sezoni. Prirodni proces sazrevanja lubenica, tokom kojeg akumuliraju hranljive materije, usko je povezan sa godišnjim dobom, temperaturom, nivoom vlažnosti i nivoom svetlosti. U plastenicima još nije moguće stvoriti uslove „identične prirodnim“, što ne utiče najbolje na vitaminsko-mineralni sastav voća.

Uopšteno se veruje da zbog svog vodenog sadržaja - procenat vode u lubenici je 92% - ovo letnje voće ne pruža mnogo koristi za zdravlje, ali ovo je ozbiljna zabluda. Bogat vitaminski sastav lubenice čini je izuzetno korisnom za mnoge sisteme tela. Plod je bogat kalijumom i magnezijumom, koji su neophodni za pravilno funkcionisanje nervnog sistema, a posebno mozga. Ovi minerali povećavaju performanse, poboljšavaju pamćenje i koncentraciju, pa će par kriški lubenice biti odlična slatka užina tokom radnog dana.

Visoka je i antioksidativna vrednost lubenice: bogata je vitaminima A i C, kao i karotenoidima koji joj daju jarko crvenu boju. Ove supstance štite organizam od oštećenja slobodnim radikalima, ublažavaju i sprečavaju upalne procese, a takođe usporavaju proces starenja. Redovna konzumacija lubenice takođe najbolje utiče na stanje kože: velika količina vode, u kombinaciji sa vitaminima i mineralima, hidrira ćelije kože iznutra, sprečava isušivanje, ljuštenje i stvaranje bora.

Supstance sadržane u lubenici blagotvorno utiču na zdravlje srca i mogu sprečiti kardiovaskularne bolesti, koje su dugi niz godina na vrhu liste uzroka smrti širom sveta. Čak i ako ste sada mladi i zdravi, trebalo bi unapred da razmislite o stanju srca, ali da li je moguće smisliti prijatniju prevenciju od serviranja slatke sočne lubenice? Likopen, kojim je bogato voće, može da smanji nivo „lošeg” holesterola, spreči oksidativne reakcije u zidovima krvnih sudova i poveća njihovu snagu.

Zbog obilja karotenoida u svom sastavu, lubenica pozitivno utiče na zdravlje očiju. Aktivne supstance sprečavaju degeneraciju vida u vezi sa uzrastom, jačaju optički nerv i sprečavaju stvaranje katarakte.

Dobra vest za sportiste je da lubenica ne samo da će nadoknaditi tečnost nakon treninga, već će pomoći i u oporavku mišića. Jarko crveno meso lubenice je bogato citrulinom (aminokiselinom biljnog porekla). Citrulin ubrzava procese oporavka mišićnog tkiva i savršeno ublažava bol nakon aktivnog fizičkog napora.

Autor: S.M.