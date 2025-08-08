10 razloga da obavezno odete na pregled kardiolog

Kompletno pregledajte srce za 5.950 dinara! Kardiološki centar PULS za naše čitaoce odobrava 50% popusta na kardiološki paket pregleda koji uključuje: pregled kardiologa, EKG, ultrazvuk srca, zaključak, terapiju i savete. Da ostvarite popust, pozovite +381 66 8096060 i recite pink.rs. Popust važi do 18. avgusta

Tu i tamo vas preseče u grudima, zadišete se lako pri penjanju uz stepenice, vrti vam se u glavi i dok sedite? U većini situacija mislite da je u pitanju umor, ili stres, ali lekari upozoravaju – ovo mogu biti tihi signali da imate neki problem sa srcem.

Vaše srce je najvredniji motor u telu, neumorno kuca više od 100.000 puta dnevno, danju i noću. Ipak, čak i ovaj moćni mišić ima svoje granice. Bolesti srca i krvnih sudova i dalje su vodeći uzrok smrti u svetu, a stručnjaci upozoravaju: mnogi ljudi čekaju da se problem pogorša pre nego što potraže pomoć.

1. Osećate bol u grudima

Bol u grudima je jedan od najupečatljivijih znakova mogućeg srčanog problema. Iako uzrok može biti i nešto drugo, pritisak ili stezanje koje se javlja ili pogoršava pri fizičkoj aktivnosti posebno je zabrinjavajuće — može značiti da srce ne dobija dovoljno krvi.

Kardiolog može utvrditi pravi uzrok i preporučiti odgovarajući plan lečenja. Ne zaboravite, bol u grudima može biti i simptom srčanog udara — hitnog, životno ugrožavajućeg stanja.

2. Imate visok krvni pritisak

Krvni pritisak meri silu kojom krv pritiska zidove arterija. Ako je pritisak stalno povišen, srce mora da radi jače da bi pumpalo krv, što povećava rizik od infarkta i šloga. Redovne kontrole kod kardiologa pomažu u praćenju i kontroli ovog tihog, ali opasnog faktora rizika.

3. Kratkoća daha, preskakanje srca ili vrtoglavica

Ovi simptomi mogu biti znak nepravilnog srčanog ritma ili koronarne bolesti. Kardiolog će utvrditi da li je uzrok srčane prirode i odrediti dalje korake.

4. Imate dijabetes

Veza između dijabetesa i bolesti srca je snažna. Loše kontrolisan šećer u krvi utiče na rad krvnih sudova i značajno povećava rizik od koronarne bolesti. Kardiolog može, u saradnji sa vašim lekarom opšte prakse, predložiti mere prevencije i lečenja.

5. Pušite ili ste ranije pušili

Pušenje je jedan od glavnih, a ujedno i najpreventabilnijih faktora rizika za bolesti srca. Oštećuje krvne sudove, povećava pritisak i ubrzava razvoj ateroskleroze.

6. Imate povišen holesterol

Holesterol je masna supstanca koja se nalazi u hrani, ali je proizvodi i jetra. Visok nivo holesterola može dovesti do stvaranja naslaga (plaka) u arterijama i povećati rizik od srčanog udara. Kardiolog može preporučiti promene u ishrani ili terapiju lekovima, kao i plan praćenja vrednosti.

7. Imate hroničnu bolest bubrega

Problemi sa bubrezima usko su povezani sa visokim pritiskom i bolestima arterija. Kardiolog će proceniti kako vaše stanje utiče na srce i dati savete za smanjenje rizika.

8. Imate u porodici istoriju srčanih bolesti

Neke bolesti srca mogu biti nasledne. Ako su članovi porodice imali srčane probleme u mlađoj dobi (pre 55. kod muškaraca, odnosno 65. kod žena), i vi ste u većem riziku.

9. Imate perifernu arterijsku bolest

Ako su vam dijagnostikovane sužene arterije na nogama ili karotidnim arterijama (koje vode krv ka mozgu), postoji velika verovatnoća da su i koronarne arterije ugrožene. Kardiolog će odlučiti da li su potrebna dodatna testiranja.

10. Planirate da počnete da vežbate nakon dužeg perioda neaktivnosti

Vežbanje je izuzetno korisno, ali kod osoba sa određenim srčanim problemima može biti rizično. Ako imate više faktora rizika, pre nego što krenete sa zahtevnijim treninzima posavetujte se sa kardiologom. Nekada upravo ova preventiva može spasiti život.

„Čak i jedan od ovih znakova dovoljan je razlog da proverite stanje svog srca,“ poručuju kardiolozi iz Pulsa. Najosnovniji kardiološki pregled podrazumeva razgovor sa specijalistom,