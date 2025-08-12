Jetra obožava ovaj jutarnji sok: Čisti otrove i masnoće kao rukom!

Jetra je jedan od najvažnijih organa u našem telu, često nazvana i „laboratorijom organizma“. Njena pravilna funkcija je ključ za zdravlje i energiju, a prirodni sokovi i namirnice mogu značajno pomoći u njenoj regeneraciji i čišćenju.

Nutricionista Ivana Đurović ističe da je sok od šargarepe ili rendana šargarepa najbolji saveznik u borbi protiv masne jetre, naročito kada se pije na prazan stomak. Pored šargarepe, jetra voli i limun, kestenov med, paradajz, cveklu i sirove stabljike maslačka, koje treba konzumirati u periodu od tri nedelje za optimalnu regeneraciju.

Takođe, sok od rotkve i svežih listova kupusa podstiče izbacivanje masnoća i obnavljanje jetre. Kompot od suvih šljiva, pripremljen kuvanjem na laganoj vatri, preporučuje se tri puta dnevno, po deset šljiva, što pomaže u detoksikaciji jetre.

Za jačanje jetre i regulisanje njenog rada korisni su i crveni luk i sok od artičoke. Lekoviti eliksir od luka, meda, pelina i belog vina pije se u malim količinama pre jela, a preporučuje se ponavljanje kurseva dva do tri puta godišnje.

Uključite ove prirodne napitke u svoju dnevnu rutinu i pomozite svojoj jetri da radi kao sat!

Autor: Dalibor Stankov