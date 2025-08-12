Šetnja – najjednostavnija navika za zdravlje: Evo koliko, kada i kako da hodate da biste osetili prave rezultate

30 minuta šetnje dnevno za zdraviji život!
Ne morate ići u teretanu niti trčati maratone da biste ostali u formi – dovoljna je redovna šetnja. Lekari i stručnjaci za zdrav način života slažu se u jednom: hodanje je jedna od najkorisnijih, najpristupačnijih i najprirodnijih aktivnosti koje možemo svakodnevno praktikovati.
Koliko treba šetati?
Idealno: 30 minuta dnevno, 5 dana u nedelji – to je minimum koji preporučuju Svetska zdravstvena organizacija i većina stručnjaka.
Ako vam je cilj mršavljenje ili jačanje kondicije, ciljate na 7.000–10.000 koraka dnevno (što je otprilike 5–8 km).
Početnici mogu krenuti sa 15–20 minuta i postepeno povećavati trajanje i tempo.
Kada je najbolje šetati?
Jutarnja šetnja pokreće metabolizam, poboljšava fokus i postavlja ton za ceo dan.
Šetnja posle jela (posebno ručka ili večere) pomaže u regulaciji šećera u krvi i varenju.
Večernja šetnja može da smanji stres i poboljša san.
Zašto je šetnja toliko korisna?
Poboljšava kardiovaskularno zdravlje
Smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2
Pomaže u smanjenju stresa i anksioznosti
Jača mišiće nogu, leđa i jezgra
Poboljšava mentalnu jasnoću i raspoloženje
Ne morate šetati sat vremena odjednom. Više kraćih šetnji tokom dana (npr. 3×10 minuta) može imati isti efekat. Hodajte do prodavnice, koristite stepenice, prošetajte tokom pauze na poslu – vaše telo će vam biti zahvalno.
Autor: Dalibor Stankov