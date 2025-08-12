AKTUELNO

Lifestyle

Šetnja – najjednostavnija navika za zdravlje: Evo koliko, kada i kako da hodate da biste osetili prave rezultate

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

30 minuta šetnje dnevno za zdraviji život!

Ne morate ići u teretanu niti trčati maratone da biste ostali u formi – dovoljna je redovna šetnja. Lekari i stručnjaci za zdrav način života slažu se u jednom: hodanje je jedna od najkorisnijih, najpristupačnijih i najprirodnijih aktivnosti koje možemo svakodnevno praktikovati.

Koliko treba šetati?

Idealno: 30 minuta dnevno, 5 dana u nedelji – to je minimum koji preporučuju Svetska zdravstvena organizacija i većina stručnjaka.

Ako vam je cilj mršavljenje ili jačanje kondicije, ciljate na 7.000–10.000 koraka dnevno (što je otprilike 5–8 km).

Početnici mogu krenuti sa 15–20 minuta i postepeno povećavati trajanje i tempo.

Kada je najbolje šetati?

Jutarnja šetnja pokreće metabolizam, poboljšava fokus i postavlja ton za ceo dan.

Šetnja posle jela (posebno ručka ili večere) pomaže u regulaciji šećera u krvi i varenju.

Večernja šetnja može da smanji stres i poboljša san.

Zašto je šetnja toliko korisna?

Poboljšava kardiovaskularno zdravlje

Smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2

Pomaže u smanjenju stresa i anksioznosti

Jača mišiće nogu, leđa i jezgra

Poboljšava mentalnu jasnoću i raspoloženje

Ne morate šetati sat vremena odjednom. Više kraćih šetnji tokom dana (npr. 3×10 minuta) može imati isti efekat. Hodajte do prodavnice, koristite stepenice, prošetajte tokom pauze na poslu – vaše telo će vam biti zahvalno.

Autor: Dalibor Stankov

#Fitness

#Stres

#Zdravlje

#hodanje

#kardio

#kondicija

#mentalno zdravlje

#mršavljenje

#svakodnevna aktivnost

#zdrav način života

#zdravlje srca

#Šetnja

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Jelo koje su naši preci obožavali: Jeftino, ali toliko zdravo da ga treba jesti bar jednom nedeljno

Lifestyle

Seks za zdravlje: Evo koliko treba voditi ljubav da biste živeli duže i srećnije

Lifestyle

ŠTA JE BOLJE ZA ZDRAVLJE, ŠETNJA ILI TRENING Da li izbrojati 10 hiljada koraka dnevno ili vežbati 30 minuta

Lifestyle

Koliko vode treba piti da biste poboljšali zdravlje? Saznajte kako pravilna hidratacija utiče na mršavljenje i zdravlje bubrega

Lifestyle

Evo koliko kafe treba da popijete da biste poboljšali funkciju mozga

Dom, Lepota i Moda

Koliko koraka dnevno treba da napravite da biste smršali: Manje nego što mislite