Svet tek sad otkriva ono što Srbi oduvek znaju: Ovaj sok je pravo blago iz prirode, i okrepljuje i leči! (VIDEO)

Priroda nam nudi bogatstvo plodova, među kojima su i ukusne smokve.

Ovo voće, koje sadrži brojne vitamine, minerale i vlakna, čest je izbor kao užina tokom kasnog leta i rane jeseni, međutim, da li ste znali da i list može da se iskoristi. U nastavku vam predstavljamo recept za sok koji ne treba da propustite.

Upravo u ovom periodu, kada su plodovi smokve zreli i izdašni, idealno je vreme da otkrijete jedan, za mnoge neobičan, recept – sok od smokvinog lista. Smokvin list, osim što možete da ga koristite kao omot za pečene smokve ili kao dodatak raznim jelima, može da preraste u osvežavajući sok s brojnim blagodatima za vaše zdravlje, piše fashion.hr. Ovaj sok je bogat antioksidansima, vitaminima i mineralima, a poznat je i po svojoj sposobnosti da reguliše varenje te jača imuni sistem.

Sastojci:

15-20 svežih smokvinih listova

1 litra vode

1 kilogram šećera (po želji, možete da koristite zamenu za šećer)

sok od 1 limuna (po želji)

Priprema:

Otopite šećer u litru vode. Dobro operite smokvine listove kako biste uklonili prašinu i nečistoće, a potom stavite listove u veliki lonac i prelijte ih vodom. Na srednje jakoj vatri, pustite da voda proključa. Zatim smanjite vatru i kuvajte oko 20 do 30 minuta, sve dok listovi ne omekšaju i voda blago ne pozeleni.

Pomerite lonac s vatre i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Nakon što se smesa prohladila, procedite je kako biste dobili čist sok i spremite ga u staklenu bocu. Za čašu soka, sipajte malo pripremljenog soka, te ga pomeštajte s običnom ili mineralnom vodom. Po želji, možete dodati i sok od limuna za dodatnu svežinu i ukus!

