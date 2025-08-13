Da li gubitak kilograma pomaže kod vantelesne oplodnje?

Žene koje se pripremaju za vantelesnu oplodnju (VTO) mogle bi da imaju veće šanse za spontanu trudnoću ukoliko izgube na težini. Ipak, nije jasno da li taj gubitak povećava uspešnost same vantelesne oplodnje, pokazala je nova analiza 12 ranijih studija.

Prema studiji istraživača sa Univerziteta u Oksfordu, objavljenoj u Annals of Internal Medicine, intervencije za mršavljenje, uključujući dijete sa smanjenim unosom kalorija, fizičku aktivnost uz savete o ishrani, kao i upotrebu lekova, pokazale su koristi kod parova koji su zatrudneli prirodnim putem, bez potrebe za VTO, preneo je Rojters.

Ipak, nije utvrđeno da ti pristupi značajno povećavaju uspešnost vantelesne oplodnje. Takođe, nijedna metoda mršavljenja nije se pokazala značajno efikasnijom od druge.

Autori su istakli da je poređenje rezultata bilo otežano zbog malog broja ispitanika i razlika u načinu ispitivanja.

Istovremeno, gubitak težine nije bio povezan s povećanim rizikom od spontanog pobačaja.

U uvodu uz studiju, Alan Penzijas sa Medicinskog fakulteta Harvard upozorava da, iako smanjenje telesne mase kod osoba sa prekomernom težinom donosi poznate zdravstvene koristi, pri odlučivanju o VTO trebalo bi da se uzmu u obzir i faktori koje gubitak težine ne može da promeni, kao što je opadanje plodnosti usled godina.

-Već znamo da gubitak kilograma može da pomogne kod plodnosti, ali da li popravlja mogućnost vantelesne oplodnje je mnogo manje poznato. Ova studija objašnjava nešto, ali je reč o malim studijama i sa previše opasnosti od predrasuda, pa treba biti oprezan prema rezultatima. VTO prevazilazi mnogo prepreke povezane sa gojaznošću, ali i dalje nije jasno da li odlaganje tretmana zbog gubitka težine može da poboljša šanse – rekla je za Science Media Centre Jing Čong, profesorka reproduktivne medicine na Univerzitetu u Sautemptonu.

