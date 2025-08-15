Breskva ili kajsija: Koja je bolja za vaše zdravlje? Jedan vitamin donosi razliku!

Breskva i kajsija često se smatraju sličnim voćem, ali postoji jedan ključni vitamin koji ih razlikuje kad je u pitanju zdravlje.

Iako oba voća imaju brojne prednosti, jedno od njih pruža veće koristi zahvaljujući ovom vitaminu. Saznajte koji vitamin je u pitanju i koje voće bi trebalo da bude vaš izbor za jači imunitet i bolju hidrataciju.

Znate li šta je zdravije, breskva ili kasija? Jedan veoma bitan vitamin je ključna stvar!

Leto. Pijaca. Onaj predivni, slatkasti miris koji se širi tezgama i prosto vas vuče za rukav. Priznajte, i vi se svake godine nađete pred istom dilemom – da li u korpu spustiti baršunaste, sočne breskve ili one manje, mirisne kajsije?

Svi ih volimo, obe su simbol leta i obe su neverovatno ukusne. Ali, da li ste se ikada zapitali koja je zapravo zdravija? E pa, nutricionisti su konačno odlučili da razreše ovu dilemu, prenosi espreso.co.rs.

Kajsija

Ako bismo morali da izdvojimo neki adut to bi definitivno bio vitamin A. Zapravo, kajsije su jedan od najbogatijih prirodnih izvora ovog vitamina.

Šta to znači za vas? Vitamin A je ključan za zdravlje očiju. Ali to nije sve. On je zadužen i za blistavu kožu i jak imunitet. Pored toga, kajsije sadrže i više kalijuma, gvožđa i magnezijuma u poređenju sa breskvama.

Breskva

Breskva možda nema toliko vitamina A kao njena manja rođaka, ali zato pobeđuje u drugoj, izuzetno važnoj kategoriji. Breskva je prava riznica vitamina C.

Svi znamo koliko je vitamin C važan, pogotovo kada treba ojačati imunitet. Pored toga, breskve sadrže više vlakana, što odlično za vašu probavu. Takođe su bogate antioksidansima poput luteina i zeaksantina,

Ko je onda pobednik?

Nema apsolutnog pobednika. Najjednostavnije rečeno:

Želite da pojačate unos vitamina A, sačuvate vid i vratite koži pun sjaj? Vaš izbor je kajsija.

Cilj vam je da pojačate imunitet, poboljšate varenje i unesete više vitamina C? Onda je breskva vaš favorit.

Najpametnija odluka koju možete doneti za svoje zdravlje ovog leta jeste da uživate u obe!

Napravite voćnu salatu, jedite ih sveže, ubacite u smuti i vaše telo će vam biti zahvalno.

Autor: A.A.