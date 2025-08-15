Ova namirnica ima više soli nego kesica čipsa, a jedemo je svaki dan!

Jedemo je svaki dan, a ima više soli nego čips! Saznaj koja namirnica ti tiho diže pritisak i sabotira zdravlje.

Možda zvuči neverovatno, ali običan beli hleb koji većina nas jede svakog dana uz doručak, ručak ili večeru – često sadrži više soli nego kesica čipsa. I to ne bilo koji čips, već onaj koji se smatra „slanim užitkom“.

Zašto je hleb toliko slan?

Industrijski proizveden hleb koristi so ne samo zbog ukusa, već i zbog teksture, konzervacije i boje. U proseku, jedna kriška belog hleba može da sadrži i do 0.5 grama soli. Ako pojedemo 3–4 kriške dnevno, to je već ozbiljna količina, a da toga nismo ni svesni.

Šta to znači za naše zdravlje?

Prekomeran unos soli povezuje se sa povišenim krvnim pritiskom, zadržavanjem vode u organizmu i većim rizikom od srčanih oboljenja. Problem je što većina ljudi ne računa hleb kao izvor soli, pa se dnevna granica lako premaši.

Kako da smanjimo unos soli iz hleba?

– Birajte hleb sa oznakom „manje soli“ ili „bez dodatka soli“.

– Proveravajte nutritivne vrednosti na pakovanju – so se često krije pod nazivima kao što su natrijum ili Na.

– Razmislite o domaćem hlebu – možete kontrolisati količinu soli i dodati zdrave sastojke.

Ne treba da prestanemo da jedemo hleb, ali treba da budemo svesni šta unosimo. Jer nije problem u jednoj kriški – već u navici da je jedemo svaki dan, bez razmišljanja.

Autor: A.A.