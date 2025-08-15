Hrana koja krade san, a jedemo je svako veče

Hrana koju jedeš pred spavanje može da ti krade san. Saznaj koje namirnice sabotiraju odmor i šta da jedeš umesto njih.

Zvuči poznato: legneš umoran, ali san nikako da dođe. Vrtiš se, brojiš ovce, proveravaš telefon. A možda je problem na tanjiru, ne u glavi.

Hrana koju jedeš pred spavanje može ozbiljno da utiče na kvalitet sna. I ne, ne pričamo samo o kafi ili energetskim pićima. Postoje i „tihi krivci“ koje većina nas jede svako veče, misleći da su bezopasni.

Slatkiši i rafinisani ugljeni hidrati – slatki san? Ne baš.



Čokoladice, kolači, beli hleb i testenina mogu da podignu nivo šećera u krvi, što izaziva nagli pad energije i ometa prirodni ritam tela. Umesto da telo ulazi u fazu odmora, ono se bori sa varenjem i oscilacijama šećera.

Masna i pržena hrana – teška za stomak, teška za san



Pomfrit, čips, kobasice i ostala masna jela zahtevaju više vremena za varenje. Telo tada radi punom parom, umesto da se opušta. Rezultat? Nemiran san, buđenje tokom noći i osećaj umora ujutru.

Alkohol – uspavljuje brzo, ali budi još brže

Čaša vina može da deluje opuštajuće, ali alkohol remeti REM fazu sna. Možda zaspiš brže, ali san će biti plići, sa čestim buđenjem i osećajem iscrpljenosti.

Šta jesti umesto toga?

Ako ti treba nešto lagano pred spavanje, biraj bananu, šaku badema, jogurt ili integralni keks. Ove namirnice sadrže triptofan i magnezijum – prirodne saveznike dobrog sna.

Mali saveti za mirnu noć

– Večeru jedi najkasnije dva sata pre spavanja

– Izbegavaj velike porcije i tešku hranu

– Pij vodu, ali ne previše neposredno pred spavanje

– Uvedi rutinu – telo voli ritam

