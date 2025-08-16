AKTUELNO

Stalno ste umorni, a krvna slika je dobra? Evo šta niko ne proverava

Izvor: Krstarica, Foto: Unsplash.com ||

Umorni ste, a nalazi su dobri? Zdravlje možda šalje signale koje ne prepoznajemo - evo šta lekari retko proveravaju.

Zvuči poznato? Spavate dovoljno, jedete pristojno, krvna slika je „kao kod sportiste“ – a vi se i dalje vučete kroz dan kao da ste pregaženi. Niste lenji, niste hipohondar. Možda samo niko nije pogledao ono što se ne vidi na papiru.

Nevidljivi krivci koje lekari često preskoče

Jedan od najčešćih, a zanemarenih uzroka hroničnog umora je nedostatak magnezijuma. Ne meri se rutinski, a može da utiče na energiju, raspoloženje i san. Slično važi i za vitamin D – ako ne provodite vreme na suncu, moguće je da ste u deficitu, a da toga niste ni svesni.

Tu je i problem sa štitnom žlezdom. TSH može biti „u granicama“, ali ako su slobodni T3 i T4 van balansa, telo to oseća. Umor, nervoza, zaboravnost – sve to može biti signal da štitna ne radi kako treba, iako laboratorija kaže da je sve OK.

Krvna slika ne meri sve - evo šta da tražite

Ako ste stalno iscrpljeni, tražite analizu vitamina D, magnezijuma, feritina (rezervi gvožđa), kao i detaljan pregled štitne žlezde. Dodajte i B12 – njegov manjak ne mora da se vidi odmah, ali može da vas „izgasi“ iznutra.

Praktični saveti iz života, ne iz udžbenika

Ako ne možete da dočekate kraj dana bez kafe, a vikendom spavate po 12 sati – to nije normalno. Probajte da vodite dnevnik umora: kada se javlja, šta ste jeli, koliko ste spavali. Nekad i intolerancija na hranu (poput glutena ili laktoze) može da pravi haos, a da toga niste svesni.

Umor nije uvek znak da ste „samo iscrpljeni“. Nekad je to signal tela da nešto ne štima ispod površine. Ne čekajte da se srušite – tražite ono što se ne vidi na prvi pogled.

Autor: A.A.

#Umor

#Zdravlje

#krvna slika

