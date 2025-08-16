AKTUELNO

Svako jutro na prazan stomak pila limunadu sa biberom: Već posle 10 dana rešila problem koji je pratio godinama

Samanta Mulino je večito kuburila sa viškom kilograma. Pokušavala je sve i svašta da bi se rešila tog nepotrebnog viška, a onda je otkrila genijalan trik.

Počela je, zajedno sa suprugom, da ujutru na prazan stomak pije limun sa biberom i to na eks. I posle 10 dana došli su do izvrsnih rezultata.

– Prvobitni plan nam je bio da to radimo 10 dana, ali nam se to jako dopalo tako da smo rešili da nastavimo da konzumiramo. Ono što je najbolje od svega jeste da smo se rešili naduvenosti, a prvi put se mom mužu desilo da od detinjstva ima kilažu kakvu želi. Osim što sam brzo izgubila kilograme, ovaj napitak mi je pomogao da ostanem na ovoj kilaži i da lakše regulišem apetit – rekla je Samanta na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Otkriva da su prvo počeli sa mešavinom ceđenog limuna i kajenskog bibera, a da su kasnije rešili da eksperimentišu sa ukusima, pa su postepeno dodavali kurkumu, maslinovo ulje i crni biber. Kaže da ulje ne dodaju svaki dan, već jednom do dva puta nedeljno.

