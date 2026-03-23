Tiha epidemija u Srbiji: 250.000 ljudi pati od ove bolesti, a većina ćuti! Posledice mogu biti tragične

Depresija je sve češća bolest savremenog doba, a u Srbiji od nje pati oko 250.000 ljudi. Iako se mnogi suočavaju sa simptomima poput tuge, bezvoljnosti i poremećaja sna, većina se i dalje stidi da potraži pomoć - upozoravaju stručnjaci povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja.

Depresija je jedan od najčešćih i najtežih oblika mentalnih poremećaja, a u Srbiji pogađa veliki broj ljudi svih uzrasta. Udruženje psihijatara Srbije upozorava da je reč o „tihoj epidemiji“ jer mnogi bolesnici ne traže stručnu pomoć iz straha od osude ili stigme.

Najizraženiji simptomi depresije su gubitak osećanja zadovoljstva, tuga, beznadežnost, poremećaj spavanja i apetita, kao i smanjena sposobnost funkcionisanja na poslu, fakultetu i u porodici.

Stručnjaci upozoravaju da razvoj tehnologije i prekomerna upotreba veštačke inteligencije dodatno utiču na mentalno stanje, posebno kod mladih. Sve više njih koristi AI alate kao „psihoterapiju“, što može biti opasno ako se ne kombinuje sa stvarnom stručnom pomoći.

Depresija je vodeći uzrok invaliditeta u svetu, a rizik od suicida kod obolelih je četiri puta veći u odnosu na opštu populaciju. Kod najtežih oblika, taj rizik raste i do 20 puta.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaka investicija u lečenje depresije i anksioznosti donosi višestruku korist — svaki uloženi dolar vraća se kroz bolje zdravlje i veću produktivnost.

Gde potražiti pomoć:

Centar za mentalno zdravlje Beograd: 011/3612-467, 064/865-2520 (radnim danima od 9 do 18 sati)

Tim za unapređivanje mentalnog zdravlja, Klinika „Dr Laza Lazarević“ – ponedeljkom i četvrtkom od 9 do 12 sati

Linija „2-3“, Klinika „Dr Laza Lazarević“ – 011/363-6426 (radnim danima od 14 do 15 sati)

Autor: Dalibor Stankov