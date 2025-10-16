Svetski dan anestezije: Tiha revolucija koja je zauvek promenila medicinu kakvu danas poznajemo

Šesnaesti oktobar širom sveta obeležava se kao Svetski dan anestezije u znak sećanja na dan kada je 1846. godine u bostonskoj bolnici Massachusetts General Hospital po prvi put izvedena operacija bez bola, uz upotrebu etra kao anestetika. Taj događaj, poznat kao "Ether Day", označio je početak nove ere u medicini i trajno promenio način na koji se leče pacijenti.

Pre otkrića anestezije, svaka hirurška intervencija bila je čin hrabrosti i za lekare i za pacijente. Danas je, zahvaljujući naučnom napretku i stručnosti anesteziologa, moguće bezbedno izvoditi i najkompleksnije operacije, dok pacijent mirno spava i ne oseća bol.

Kako podsećaju stručnjaci, anestezija danas ne znači samo pomoć tokom operacija, već omogućava milione bezbolnih dijagnostičkih i terapijskih procedura svake godine. Od najjednostavnijih intervencija do transplantacija organa i složenih onkoloških operacija, prisustvo anesteziologa obezbeđuje sigurnost, smirenost i poverenje u medicinu.

Zahvaljujući razvoju različitih vrsta anestezije, opšte, regionalne i lokalne, savremena medicina je danas nezamisliva bez ovog polja. Anesteziolozi ne uspavljuju samo pacijenta, već pažljivo prate svaki otkucaj srca, svaki dah i svaku reakciju organizma tokom i nakon zahvata.

Manjak osoblja, opreme i lekova

Ovogodišnja tema, "Anaesteziologija u hitnim zdravstvenim situacijama", ističe ulogu anesteziologa u krizama, od urgentnih operacija i reanimacija, do pružanja pomoći u ratnim zonama i prirodnim katastrofama. Upravo oni su ti koji održavaju životne funkcije pacijenata kada svaka sekunda odlučuje o ishodu.

Uprkos napretku, Svetska federacija društava anesteziologa (WFSA) upozorava da više od pet milijardi ljudi širom sveta još uvek nema pristup bezbednoj anesteziji. Nedostatak obučenog osoblja, opreme i lekova i dalje predstavlja veliki globalni izazov, naročito u siromašnijim zemljama.

Autor: A.A.