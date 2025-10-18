AKTUELNO

Lifestyle

Koliko žena od 170 cm treba da ima kilograma? Otkrivamo tačnu tabelu po godinama

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Konačno saznajte koji je vaš idealan broj kilograma i zašto on nije isti u tridesetim i pedesetim

Ako ste visoki 170 cm, verovatno ste se bezbroj puta pitali koja je težina zaista idealna za vas i zašto se čini da se ta idealna brojka stalno menja. Zaboravite na stroge, zastarele brojeve.

Istina je da vaša idealna težina nije fiksna, već se menja sa godinama – ali ne zbog debljanja, već zbog usporavanja metabolizma i promene mišićne mase.

Otkrivamo preciznu tabelu raspona kilograma, razloženu po godinama, koja vam konačno daje jasnu sliku i jasne smernice kako da ne samo izgledate, već i da se osećate najbolje u svojoj koži.

Idealna težina po godinama

20–29 godina: 57–64 kg – aktivna, energična, balansirana figura

30–39 godina: 58–66 kg – zadržavanje vitalnosti i zdravlja

40–49 godina: 59–67 kg – optimalna težina za energiju i metabolizam

50–59 godina: 60–68 kg – podrška zdravlju i snazi tela

60+ godina: 60–70 kg – očuvanje mišićne mase i vitalnosti

Zašto se težina menja sa godinama

Kako starimo, metabolizam se usporava i mišićna masa prirodno opada. Zbog toga je važno pratiti idealnu težinu koja nije samo broj na vagi, već pokazatelj zdravlja, energije i samopouzdanja.

Praktični saveti

Pratite indeks telesne mase (BMI) i kombinujte sa vizuelnim osećajem tela.

Održavajte aktivnost i balansiranu ishranu da biste ostali u optimalnom rasponu.

Fokusirajte se na mišićnu masu – jedna ista težina može izgledati različito u zavisnosti od proporcija tela.

Ova tabela pruža jasan vodič za sve žene visine 170 cm. Zaboravite na brojeve – prava istina o vašem telu je oslobađajuća.

Pratite ove smernice i prilagodite ih svom životnom stilu kako biste se osećale najbolje u svojoj koži.

Autor: S.M.

#Kilogrami

#Lepota

#Visina

#Zdravlje

#merenje

#Žena

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Koliko žena od 170 cm treba da ima kilograma? Pogledajte preciznu tabelu po godinama

Lifestyle

Koju težinu treba da ima žena visoka 170cm? Otkrivamo vam najprecizniju tabelu

Domaći

OTKRILA DA IMA PROBLEME U BRAKU! Pevačica progovorila o sukobima sa mužem, pa priznala koliko se borila da ga osvoji!

Horoskop

Slavni Jung je verovao da simbolika vašeg meseca rođenja određuje da li ste mudrac, graditelj ili ratnik

Lifestyle

Kafu nikada ne ubacujte u kipuću vodu: Zbog ove greške ubijate ukus omiljenog napitka, evo kako treba

Horoskop

Najtačniji romski horoskop za oktobar: Njima se vraća čarolija u život, a jedan znak dobija 'ključ' za novi početak!