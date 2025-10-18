Zaboravite farbe: Dermatolozi tvrde da ova ishrana pomaže da kosa sporije sedi

Pojava sede kose ume da iznenadi, naročito ako se desi ranije nego što bismo očekivali. Naravno, sedenje je prirodan deo procesa starenja – i danas postoje brojni načini da se prirodna boja kose ponosno prikaže i učini modernom. Ali ako sede vlasi počnu da se pojavljuju pre vremena, može biti zbunjujuće i pomalo frustrirajuće.

Dermatolozi objašnjavaju da genetika ima značajnu ulogu, ali da na prerano sedenje utiču i slobodni radikali u organizmu, oksidativni stres, pa čak i – ishrana. Nedostatak određenih vitamina i minerala može usporiti ili poremetiti proizvodnju melanina, pigmenta koji daje boju našoj kosi.

„Nedostatak vitamina može doprineti preranom sedenju jer remeti proizvodnju melanina i izaziva oksidativni stres u folikulima dlake“, objašnjava Samanta Dijeras, direktorka nutricionističkih službi u bolnici Maunt Sinaj u Njujorku.

„U odsustvu ključnih nutrijenata, ćelije koje proizvode pigment mogu postati oštećene ili disfunkcionalne, što dovodi do gubitka boje.“

Naravno, ishrana nije čarobno rešenje. Stručnjaci naglašavaju da konzumiranje određenih namirnica može pomoći repigmentaciji i zdravlju kose, ali da to predstavlja samo jedan deo slagalice. Ipak, postoje vrste hrane koje vredi uvrstiti u jelovnik ako želite da podržite prirodnu boju i vitalnost kose.

1. Hrana bogata bakrom

Probajte: džigericu, ostrige, krompir, pečurke

Bakar je ključan za sintezu melanina, a njegov nedostatak može smanjiti proizvodnju pigmenta u kosi. Jedan krompir sadrži oko 675 mikrograma bakra, a pola šolje kuvanih pečuraka oko 650 mikrograma. Ostrige su izuzetno bogate ovim mineralom (4.850 mcg na 85 g), dok 85 g juneće džigerice sadrži čak 12.400 mcg bakra.

2. Hrana bogata gvožđem

Probajte: crveno meso, piletinu, pasulj, sočivo, spanać

Gvožđe je neophodno za proizvodnju melanina, pa njegov nedostatak može uticati na to da kosa izgubi pigment. Porcija od 85 g crvenog mesa sadrži oko 2,5 mg gvožđa, dok piletina ima oko 1 mg. Od biljnih izvora, odličan izbor su mahunarke – pola šolje leblebija sadrži 2,4 mg, a sočiva 3,3 mg gvožđa.

3. Hrana bogata vitaminom D

Probajte: losos, sardine, mleko, sok od pomorandže

Vitamin D igra veliku ulogu u zdravlju kose, a njegov manjak može uzrokovati gubitak kose i prerano sedenje. Nizak nivo vitamina D utiče na funkciju melanocita, ćelija koje proizvode pigment. Porcija lososa sadrži 383–570 IU vitamina D, dok konzerva sardina ima oko 164 IU. Čaša mleka sadrži 115 IU, a sok od pomorandže 100 IU.

4. Hrana bogata vitaminom B12

Probajte: školjke, pileću džigericu, sardine

Vitamin B12 doprinosi oksigenaciji folikula dlake i održava pigmentaciju. Nedostatak ovog vitamina može dovesti do gubitka boje. Sardine su odličan izvor – konzerva sadrži 8,2 mcg vitamina B12. Školjke imaju oko 17 mcg, dok pileća džigerica prednjači sa čak 70,7 mcg po porciji.

5. Hrana bogata folatom (vitamin B9)

Probajte: juneću džigericu, spanać, crnooki grašak

Folna kiselina je važna za pravilno funkcionisanje DNK i metabolizma. Kada je organizam lišen ovog vitamina, to se može odraziti na zdravlje i boju kose. Pola šolje kuvanog spanaća sadrži 131 mcg folne kiseline, crnooki grašak 105 mcg, a juneća džigerica oko 215 mcg u 85 g.

Iako nijedna namirnica ne može potpuno sprečiti pojavu sede kose, pravilna ishrana, dovoljno sna i smanjenje stresa mogu značajno usporiti proces. Kako kaže dermatološkinja Morgan Rabah, najbolji savet za lepu i zdravu kosu isti je kao i za celokupno zdravlje: „Jedite raznovrsno, brinite o sebi i svom odmoru – vaša kosa će vam biti zahvalna.“

Autor: Iva Besarabić