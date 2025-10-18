Prirodni lek protiv nesanice: Topli napitak od samo 3 namirnice koje imate u kuhinji - zlatna šolja za dušu

Koliko puta ste ležali u krevetu, iscrpljeni, a san nikako da dođe na oči? Telo vam je umorno, a mozak radi punom parom. Nesanica ne bira ni godine ni vreme, a često dolazi baš onda kad nam je odmor najpotrebniji.

Bilo da je nesanica izazvana stresom, brigama, ili jednostavno previše svetlosti i ekrana pred spavanje, jedno je sigurno - kvalitetan san postaje sve dragoceniji.

Kada vam zatreba trenutak mira i topline, ovaj jednostavan napitak je sve što vam je potrebno.

Potrebne su vam samo tri osnovne namirnice koje već imate kod kuće:

-1 šolja toplog mleka

-1 kašičica meda

-prstohvat cimeta

Kako se priprema ovaj napitak?

Zagrejte mleko do prijatne temperature samo budite na oprezu da ne provri. Dodajte med dok se lepo ne rastopi, i na kraju pospite sve mrvicom cimeta. Po želji, možete sve i blago umutiti za dodatnu kremastu teksturu.

Ovaj napitak nije samo ukusan - on umiruje telo, greje dušu i savršen je za večernje opuštanje pred spavanje. Cimet podstiče cirkulaciju, med umiruje, a mleko daje osećaj utehe.

Isprobajte ga kad vam zatreba mali predah i uživajte u svakom gutljaju.

Autor: Iva Besarabić