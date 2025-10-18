Da li srčani bolesnici smeju da jedu jaja i u kojoj količini? Evo šta kažu stručnjaci

Jaja su jedna od najčešće konzumiranih namirnica na svetu, jer su pristupačna, hranljiva i svestrana.

Bogata su vitaminima, esencijalnim aminokiselinama, folnom kiselinom, omega-3 masnim kiselinama i mineralima poput selena i gvožđa. Osim toga, predstavljaju izvor visokokvalitetnih proteina koji doprinose obnovi i izgradnji ćelija.

Ipak, zbog prisustva holesterola i masti, njihova uloga u ishrani osoba koje imaju povišen holesterol ili kardiovaskularne bolesti često izaziva dileme.

Prema novijim analizama objavljenim u stručnim časopisima, umereno unošenje jaja, do sedam komada nedeljno, ne povećava rizik od bolesti srca i krvnih sudova kod zdravih osoba. Naprotiv, jaja mogu da budu deo uravnotežene ishrane ako se kombinuju s povrćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima.

S druge strane, učestalo konzumiranje većih količina, posebno više od 12 jaja nedeljno, može da poveća rizik od kardiovaskularnih problema, naročito kod osoba koje već imaju povišen LDL holesterol.

Prava mera

Zanimljivo je da je jedna desetogodišnja grčka studija pokazala da ljudi koji jedu jedno do tri jaja nedeljno imaju manji rizik od razvoja srčanih bolesti. To potvrđuje da zdravlje ne zavisi od jedne namirnice, već od ukupnog načina ishrane i životnih navika.

Umerenost i raznovrsnost, poručuju stručnjaci, i dalje su najbolji recept za zdravlje.

Autor: Iva Besarabić