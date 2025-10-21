Topi salo, reguliše šećer i čisti jetru - dijetolozi otkrivaju kako najbolje mršaviti

Kako mršaviti na najbolji mogući način?

Ključ je u određenoj kombinaciji namirnica

Nije tajna da su limun, đumbir, cimet i jabukovo sirće najpoznatiji saveznici u procesu sagorevanja masti. Međutim, postoje i manje poznate namirnice koje mogu pomoći u mršavljenju. Prema rečima dijetologa dr Veroslave Stanković, čak pedesetak namirnica može se smatrati „sagorevačima masti“ piše politika.rs.

„To su namirnice bogate vitaminima, mineralima i dijetnim vlaknima, ali za njihovo varenje je potrebno više energije, što ubrzava gubitak masnog tkiva u organizmu“, precizira dr Stanković.

Ona ističe da jagode, maline, borovnice i drugo crveno voće sadrže fitohemikalije koje sprečavaju pojavu nekih hroničnih bolesti.

Ovo voće održava kontrolu nivoa insulina, čime reguliše šećer u krvi i taloženje masti. Takođe je odličan izvor pektina, vrste vlakana sličnih želatinu, koji smanjuje masnoću jetre (trbušne masti)

Bademi i orasi, dodaje, sadrže veliku količinu dijetnih vlakana i nezasićenih masnih kiselina koje sprečavaju povećanje nivoa holesterola i povećanje telesne mase.

Među manje poznatim „sagorevačima masti“ su avokado, losos, sabljarke, karotenoidi prisutni u slatkom krompiru, ali i supa od povrća, rotkvice, žumanci i čili papričice. Avokado je bogat dijetnim vlaknima i „dobrim“ mastima, a neka istraživanja su pokazala da može smanjiti ateromatozne plakove na krvnim sudovima, što dovodi do smanjenja ostalih masnoća u organizmu.

„Losos i sabljarke bogati su omega-3 masnim kiselinama koje sprečavaju upalne procese u organizmu, povećavajući nivo adiponektina, hormona koji ubrzava metabolizam i sagoreva masne naslage. Karotenoidi, koji stabilizuju nivo šećera u krvi i smanjuju rezistenciju na insulin, sprečavaju pretvaranje kalorija u mast na stomaku, obilno su prisutni u slatkom krompiru“, objašnjava Stanković.

I kafa ima svoju ulogu

Ono što ide na ruku ljubiteljima kafe je činjenica da je kafa odličan izvor kofeina, koji može poboljšati raspoloženje, ali i mentalne i fizičke karakteristike, te sagorevanje masnih naslaga. U maloj studiji koja je obuhvatila devet osoba, one koje su uzimale kofein sat vremena pre vežbanja sagorele su skoro duplo više masti i mogle su vežbati 17% duže od grupe koja nije koristila kofein.

„Masti u kokosovom ulju su uglavnom MCT-masti srednje dužine lanca, kojima se pripisuju svojstva suzbijanja apetita i sagorevanja masti. U jednoj studiji, gojazni muškarci koji su svakodnevno dodavali dve kašike kokosovog ulja u uobičajenu ishranu izgubili su u proseku 2,5 centimetara oko struka bez ikakvih drugih promena u ishrani i bez povećanja fizičke aktivnosti“, podseća dr Stanković i među manje poznate sagorevače masti dodaje punomasni grčki jogurt i ananas.

„Punomasni grčki jogurt izuzetno je hranljiv i svi izvori ga navode kao hranu koja topi masne naslage. Prvo, to je odličan izvor proteina, kalijuma i kalcijuma. Istraživanja sugerišu da mlečni proizvodi sa visokim sadržajem proteina mogu pojačati gubitak masti, zaštititi mišiće tokom mršavljenja i dati osećaj sitosti. Punomasni grčki jogurt takođe sadrži konjugovanu linolnu kiselinu, koja izgleda da pospešuje gubitak težine i sagorevanje masti kod ljudi sa prekomernom težinom i gojaznih, prema istraživanju koje uključuje veliki pregled od 18 studija“, ističe dr Stanković.

I ananas je odlična hrana koja topi masne naslage, sadrži specifičan sastojak koji pomaže razbijanju masnih naslaga – bromelain. Ovaj sastojak ima lipolitička i proteolitička dejstva. Drugim rečima, pomaže da se lakše razgrade masti (lipidi) i proteini. Posebno je hvaljen za skidanje sala na stomaku.

Autor: A.A.