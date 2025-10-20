Sedam neobičnih simptoma menopauze: Kandidijaza i noćne more su među njima

U poslednjih nekoliko godina razgovor o perimenopauzi i menopauzi postao je otvoreniji, pa se sve više razbijaju tabui o valunzima i promenama raspoloženja. Ipak, o ređim simptomima i dalje se malo zna, naročito o onima koji mogu da liče na druga zdravstvena stanja. Sledi sedam neobičnih znakova menopauze koje možda niste prepoznali.

Gubitak ukusa i mirisa

Nutricionistkinja i specijalistkinja za žensko zdravlje Ema Bardvel potvrđuje da menopauza može da utiče na čula. Estrogen je povezan s proizvodnjom pljuvačke, pa kada nivo hormona opadne, usta mogu da postanu suva, a samim tim se menja i ukus hrane.

Istraživanja pokazuju da više od svake treće žene doživi promene čula - 46 odsto prijavljuje promenu mirisa, a 42 odsto promenu ukusa, dok većina nije svesna da je to uobičajeno u ovoj fazi života.

Živi snovi i noćne more

Hormonske promene utiču i na san. Nesanica i teško usnivanje dobro su poznati simptomi, ali mnoge žene prijavljuju i promene u snovima.

Fizioterapeutkinja Semi Margo objašnjava da niži nivoi estrogena i progesterona mogu da pojačaju REM fazu sna, zbog čega su snovi intenzivniji, realističniji i često praćeni živim bojama i detaljima.

Kod nekih žena ti snovi mogu da postanu i neprijatni. Jedna ispitanica iz Edinburga opisala je da pred menstruaciju sanja vrlo eksplicitne i ponekad uznemirujuće prizore.

Suva usta

Menopauza može da utiče na funkcije koje svakodnevno uzimamo zdravo za gotovo, poput lučenja pljuvačke. Lekarka opšte prakse i specijalistkinja za žensko zdravlje dr Sara Dženkins kaže da su suva usta česta pojava.

- Mnoge žene se žale na peckanje u ustima, osećaj kao da im jezik otiče ili postaje bolan. Uzrok može da bude pad estrogena, hormona važnog za zdravlje usta i pljuvačnih žlezda - objašnjava ona.

Ako se javlja ovaj problem, trebalo bi proveriti da li postoji manjak vitamina, a ako je reč o simptomu menopauze, najvažnije je piti dovoljno tečnosti.

Kandidijaza

Pad estrogena utiče i na kožu i sluzokožu. Zbog smanjene proizvodnje kolagena i elastina koža postaje tanja i osetljivija, što može da dovede do gljivičnih infekcija poput kandidijaze ili kožnih oboljenja kao što su lihen planus i lihen sklerozus.

Vaginalni kanal se skraćuje, zidovi postaju tanji i suvlji, pa su infekcije češće. Iako to može da zabrine, reč je o uobičajenom simptomu menopauze, ali je ipak važno potražiti savet lekara.

Naleti hladnoće

Dok su valunzi poznati simptom, neke žene tokom menopauze doživljavaju suprotan osećaj - nalete hladnoće. Nutricionistkinja Adel Džonston kaže da ponekad umesto talasa vrućine dolazi do hladnog znojenja i osećaja da telo ne može da se zagreje.

Preporučuje slojevito oblačenje, čak i leti, i korišćenje termofora ili toplih čarapa dok osećaj ne prođe.

Lomljivi nokti

Kao i koža, i nokti trpe posledice hormonskih promena. Doktorka Luiz Njuson, specijalistkinja za menopauzu, objašnjava da manjak estrogena smanjuje proizvodnju keratina, pa nokti postaju tanji i skloniji pucanju.

Neke žene pokušavaju da poboljšaju ishranu ili koriste zaštitne premaze za nokte, ali je važno obratiti pažnju i na uzrok promene, a ne samo na izgled.

Vrtoglavica

Oko četvrtine žena u perimenopauzi oseća vrtoglavicu, navodi dr Rebeka Tomlinson. Razlog se ne zna sasvim, ali se smatra da estrogen utiče i na unutrašnje uho, pa njegove oscilacije mogu da poremete ravnotežu.

Ako se vrtoglavice javljaju često ili iznenada, trebalo bi se obavezno posavetovati s lekarom, jer uzroci mogu da budu i nizak pritisak, dehidracija ili stres.

