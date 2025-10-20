ČETVRTI VTO Forum 'Biram plodnost'

U subotu, 15. novembra 2025. godine, u Envoy Conference sali, s početkom od 11h IVF Centar organizuje četvrti po redu VTO Forum pod sloganom „Biram plodnost“ koji je namenjen svima koje zanimaju teme o plodnosti i neplodnosti.

Više od 35 stručnjaka iz zemlje učestvovaće na panelima koji su namenjeni edukaciji i informisanju parova i pojedinaca o fertilitetu, s posebnim akcentom na pružanje podrške na putu do željene bebe. U okviru Foruma biće organizovane i besplatne konsultacije sa više od 30 lekara, interaktivne radionice, posetioci će moći da zavire pod mikroskop i vide kako izgledaju reproduktivne ćelije, da dobiju psihološku podršku od strane stručnih psihologa.

Događaju će prisustvovati eminentni stručnjaci, ginekolozi, urolozi, embriolozi, endokrinolozi, hematolozi, imunolozi, psiholozi, a sve u cilju boljeg informisanja i podrške u vezi sa pitanjima o plodnosti. Forum će svečano otvoriti prof. dr Đuro Macut, endokrinolog i premijer Srbije, kao i ministarska bez portfelja Tatjana Macura zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja pod čijim se pokroviteljstvom događaj i održava. Profesor endokrinolog Đuro Macut biće i učesnik prvog panela na samom događaju.

,,Cilj je dobiti pouzdane informacije, savete i odgovore na sva pitanja, zakazati potpuno besplatne konsultacije sa najvećim stručnjacima, potražiti psihološku i sociološku podršku, informisati se o zakonskim regulativama, proveriti plodnost jednostavnim proverama, dobiti savet nutricioniste i svih aktera uključenih u lečenje neplodnosti. Pozivam sve ljude kojima je potrebna podrška, informacoija, pomoć da se prijave i dođu. Put do pravih informacija ponekad je dug, hajde da skratimo vreme do vaše bebe!“, rekla je Sandra Jovanović, osnivač IVF Centra i glavna organizatorka događaja.

Za sve posetioce događaj je potpuno besplatan, neophodno je samo da se prijave na sajtu www.ivfcentar.rs ili nam se jave na 0800 707 077.

Ovaj projekat podržan je od strane Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Kabineta.

Više o događaju možete pronaći na linku: ČETVRTI VTO FORUM

Autor: S.M.