Kada vam misli jure i srce lupa, uzmite jedan komad ovog slatkiša i nervoza će nestati za nekoliko sekundi!

Dok većina ljudi kod anksioznosti poseže za biljnim čajevima ili tehnikama disanja, sve više psihologa i terapeuta ističe – kisele bombone mogu biti iznenađujuće efikasan način da smirite napetost.

Ove male, šarene bombone nisu samo dečji slatkiš: njihov intenzivan, kiseo ukus aktivira čula i preusmerava pažnju sa teskobnih misli na trenutni fizički doživljaj, što pomaže da se um i telo brzo vrate u ravnotežu.

Kako kisele bombone “varaju” mozak

Kada u ustima osetimo jak kiseli ukus, dolazi do trenutne reakcije nervnog sistema - srce usporava, disanje se produbljuje, a mozak se fokusira na novi, intenzivan stimulus.

Psiholozi objašnjavaju da ovaj efekat deluje kroz takozvano senzorno uzemljenje - tehniku koja pomaže osobama sa anksioznošću da se „vrate u sadašnjost“.

Kada neko oseti da se približava napad panike, dovoljno je da uzme kiselu bombonu i fokusira se na njen ukus. To mozak „izbacuje“ iz paničnog kruga misli i vraća ga u telo.

Zašto baš kiselo deluje

Intenzivan kiseli ukus stimuliše vagus nerv, ključni deo nervnog sistema koji povezuje mozak, srce i stomak. Njegova aktivacija telu poručuje da se opusti, uspori i diše dublje.

Zato mnogi ljudi koji pate od anksioznosti nose kisele bombone u torbi ili džepu – kao brz i diskretan način da se smire u trenutku kada stres počne da raste.

Neki terapeuti čak preporučuju da se bombona koristi zajedno sa tehnikama disanja – dubok udah, polako otopiti bombonu u ustima, fokusirati se na ukus i senzaciju.

Privremeni, ali moćan efekat

Naravno, kisele bombone nisu lek za anksioznost – ali mogu biti efikasan alat u kriznim situacijama. Stručnjaci ih preporučuju kao dodatak tehnikama smirivanja, poput disanja ili meditacije.

Za mnoge ljude, ovaj jednostavan trik postaje deo svakodnevnog “kompleta prve pomoći” za stresne trenutke: mala bombona, veliko olakšanje.



Autor: Jovana Nerić