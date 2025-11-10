Imate neobjašnjive glavobolje i kratak dah? Krivac može biti buđ, a evo kako da rešite problem

Čak i ako nije vidljiva na zidovima ili nameštaju, moguće je da je buđ prisutna u kući i da narušava vaše zdravlje.

Visoka vlažnost vazduha i temperature između 15 i 25 su idealni uslovi za rast buđi u domu, a poseban problem postaju tokom jesenjih i zimskih meseci jer manje provetravamo prostorije. Takođe, tokom ovih meseci provodimo više vremena u zatvorenom prostoru, pa smo više izloženi štetnim sporama.

Buđ u domu može se pojaviti na zidovima ili čak odeći i nameštaju, a manifestuje se smeđim, sivim i zelenim mrljama. Pored toga što ostavlja tragove na zidovima i drugim delovima doma, ima posledice i po naše zdravlje.

Ako ne možete jasno da vidite buđ na zidu, to ne znači da je nema u domu. Postoji nekoliko skrivenih znakova da se spore buđi šire po kući, a Insajder navodi ovih pet:

Imate osećaj kao da ste stalno prehlađeni

Ako osećate da vam se zdravlje pogoršava, moguće je da ste pod stresom, imate neuravnotežen način života ili ste se zarazili nekom vrstom virusa, ali to takođe može značiti da je problem buđ.

Jedan od najboljih načina da utvrdite da li su simptomi koje doživljavate povezani sa buđi u vašem domu jeste da napustite svoj dom na nekoliko dana. Ako osetite da se isti simptomi ponovo javljaju kada se vratite kući, vreme je da počnete da tražite buđ.

Osećate miris vlage u vazduhu

Čak i ako ne vidite buđ na zidovima ili negde drugde, ona bi mogla da vreba u vašem domu, a možete je prepoznati i po karakterističnom mirisu. Različite vrste buđi imaju različite mirise, ali ako primetite neprijatan miris u svom domu i ne znate odakle dolazi, mogla bi biti buđ.

Najčešće je, međutim, u pitanju karakterističan miris vlage koji ćete najbolje primetiti ako zatvorite sve prozore i napustite kuću na nekoliko sati, jer će to pojačati miris i olakšati osetljivost mirisa kada dođete kući.

Često vam krvari nos

Neki ljudi su jednostavno skloniji krvarenju iz nosa, ali ako obično nemate problem sa krvarenjem iz nosa, a ono iznenada postane često, kriva bi mogla biti buđ. U ovom slučaju, najbolje je da se konsultujete sa lekarom za savet, a ako se uzrok krvarenja ne može pronaći u drugim stanjima, proverite da li u vašem domu ima buđi.

Imate neobjašnjive glavobolje, a one su sve češće

Izloženost sporama buđi može imati kratkoročne i dugoročne posledice po zdravlje. Sve počinje curenjem iz nosa i glavoboljama, a vremenom se pretvara u gore pomenute simptome stalne prehlade, kao i iritaciju respiratornog trakta. Izvor stalnih glavobolja mogu biti razna druga medicinska stanja, ali je uvek dobra ideja eliminisati buđ kao uzrok.

Teško vam je da dišete i imate respiratorne probleme



Posledice dugotrajnog izlaganja buđi mogu se manifestovati na respiratornim organima. Čak i potpuno zdrave osobe koje nikada nisu imale respiratorne probleme mogu razviti probleme nakon pojave buđi u svom domu. Ako iznenada osetite nedostatak vazduha ili otežano disanje, trebalo bi da se konsultujete sa lekarom.

Kako sprečiti i ukloniti buđ?

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti navode da buđ ulazi u kuću kroz prozore, vrata i klima uređaje ili uređaje za grejanje. Čak i ako uđe u kuću, buđ se neće moći razmnožavati ako nema optimalne uslove.

Jedan od najvažnijih uslova je visoka vlažnost vazduha, a može rasti i u vlažnim prostorima gde je došlo do curenja iz cevi ili, na primer, saksija za cveće. Materijali koji se koriste za izgradnju kuća, kao što su drvo, zidne boje, tapete i izolacija, imaju dovoljno hranljivih materija da buđ raste na njima, a mogu se hraniti i prašinom.

Zato je važno popraviti sva curenja vode u vašem domu i održavati svoj prostor čistim. Da biste sprečili buđ, postoje razni uređaji koje možete koristiti da smanjite vlažnost u vašoj sobi.

Autor: A.A.