DA LI LEK MOŽE DA SE PIJE SA SOKOM ILI MORA SA VODOM? Ovo ceđeno voće svi pijemo, a drastično menja dejstvo ovih lekova

Stručnjaci govore da nije svejedno ako određenu terapiju pijete sa sokom ili vodom.

Povodom ove teme, za Kurir govorio je čuveni imunolog prof. dr. Borislav Kamenski.

Na početku je rekao koja kombinacija može da bude nepovoljna po čoveka, pa čak i da izazove naglo oštećenje skeletnih mišića.

- Najtipičniji primer za to mešanje jesu statini i sok od jabuke. Zato što sok od jabuke može da interferira sa strukturom, tako da drastično promeni svojstva i delovanje leka. Tako da može da dođe do rabdomiolize, odnosno oštećenja mišića. Zato se uglavnom preporučuje da se lekovi piju sa vodom.

Dodao je i da drugi sokovi mogu da deluju na sličan način u kombinaciji sa određenim lekovima, ali da je mešanje statina i soka od jabuke baš tipičan, pa je nastavio sa obrazloženjem:

- Znači, svi oni lekovi koji su inkapsulirani, namerno su takvi kako bi se zaštitili od delovanja kiseline. Ako mi to rastvorimo i još sa sokom, onda su moguće razne interakcije. Ja svojim pacijentima preporučujem da ako moraju da piju sok, da ga makar razblaže sa vodom.

Autor: A.A.