NUTRICIONISTA TVRDI: Ljudi koji često jedu ovih sedam namirnica ređe obolevaju od raka! (FOTO)

Ishrana igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i može direktno uticati na rizik od razvoja različitih bolesti, uključujući i kancer. Namirnice koje redovno konzumiramo mogu podržati imunološki sistem i zdravlje ćelija ili, s druge strane, podstaći oksidativni stres i hronične upale.

Iako ne postoji jedna namirnica koja deluje kao univerzalna zaštita, kombinacija određenih izbora u ishrani može igrati značajnu ulogu u smanjenju rizika. Dugoročne promene i oslanjanje na celovitu, pretežno biljnu ishranu često se ističu kao najvažniji deo takvog pristupa. Nutricionista Juri Elkaim tvrdi da ljudi koji često jedu sledećih sedam namirnica značajno ređe obolevaju od raka.

Brokoli

Brokoli pripada porodici krstašica i bogat je antioksidansima, kao i jedinjenjima koja deluju protivupalno i pomažu detoksikaciju ćelija. "Sadrži glukozinolate, indol-3-karbinol i sulforafan, jedinjenja koja se povezuju sa inhibicijom rasta ćelija raka. Jedna studija pokazala je da sulforafan može blokirati oštećeni gen povezan sa rastom tumora dojke. Kako bi se očuvala nutritivna vrednost, preporučuje se kratko kuvanje ili kuvanje na pari", kaže Elkaim.

Paradajz

Paradajz je najbolji prehrambeni izvor likopena, snažnog antioksidansa koji neutralizuje slobodne radikale. Nutricionista navodi: "Termički obrađen paradajz oslobađa više likopena, a njegova konzumacija povezuje se sa manjim rizikom od raka prostate, pluća i želuca. Paradajz sadrži i enzime koji pomažu u zaštiti ćelija od kancerogenih jedinjenja. Upravo zbog toga, kuvani paradajz se često navodi kao posebno koristan."

Beli luk

Beli luk sadrži fitokemikalije koje mogu sprečiti nastanak kancerogenih materija u telu. Ishrana bogata belim lukom povezuje se sa smanjenim rizikom od raka debelog creva i želuca, tvrdi Elkaim. "Jedna studija pokazala je da alicin, jedinjenje koje nastaje kada se sirovi beli luk isecka, može uništavati ćelije raka debelog creva. Smatra se da alicin takođe sprečava aktivaciju supstanci koje podstiču razvoj raka", pojasnio je on.

Bobičasto voće

Bobičasto voće, naročito ono tamnije boje, bogato je fitonutrijentima koji deluju protiv raka. "Antocijanini, koji bobicama daju karakterističnu boju, povezani su sa usporavanjem rasta zloćudnih ćelija. Bobice su prirodno bogate vitaminom C, koji štiti ćelije od oštećenja. Mogu se konzumirati sveže ili smrznute tokom cele godine", objašnjava nutricionista.

Kelj

Kelj je namirnica prebogata antioksidansima, protivupalnim materijama i glukozinolatima koji pomažu u neutralisanju kancerogenih enzima. Elkaim ističe: "Studije su pokazale da glukozinolati mogu uticati na epigenetske mehanizme i promene u ekspresiji gena povezane sa razvojem raka. Kelj sadrži i omega-3 masne kiseline koje pomažu u smanjenju upala, a upravo se hronične upale povezuju sa razvojem kancera. Zbog toga se često ističe kao snažna potpora imunološkom sistemu."

Crni pasulj

Crni pasulj je bogat antioksidansima, naročito u kori, koji pomažu u neutralisanju slobodnih radikala. Takođe je odličan izvor folata, koji štiti DNK od mutacija. "Istraživanja pokazuju da folat može smanjiti rizik od raka dojke, prostate, debelog creva i gušterače. Crni pasulj sadrži i jedinjenja koja mogu usporiti razmnožavanje ćelija raka", napominje nutricionista.

Kupus

Postoji više vrsta kupusa, a svaka sadrži različita jedinjenja koja se povezuju sa borbom protiv raka. Kupus je bogat antioksidansima, protivupalnim materijama i glukozinolatima, a njihova redovna konzumacija povezuje se sa smanjenim rizikom od teških oboljenja. "Istraživanja su pokazala da redovno konzumiranje kupusa može imati zaštitni efekat kod raka mokraćne bešike, dojke, prostate i debelog creva. Kako bi se očuvala nutritivna vrednost, važno je izbegavati predugo kuvanje", zaključuje Elkaim.

Autor: Dalibor Stankov