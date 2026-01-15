NE RADITE OVO AKO VAM SE DETE RAZBOLI! Lekar upozorava: Roditelji prave kobnu grešku kod skidanja temperature!

Povratkom dece u školske klupe i vrtiće raste i verovatnoća oboljevanja od sezonskih bolesti. Ako vaše dete ili beba mlađa od dve godine razvije simptome prehlade, postoji niz koraka koje možete preduzeti kako biste im olakšali stanje, ali lekari upozoravaju na jednu stvar koju nikako ne bi trebalo raditi.

Jedan od najčešćih uzročnika kašlja i prehlade tokom zime je respiratorni sincicijalni virus (RSV), koji kod dece mlađe od dve godine može napredovati u bronhiolitis, piše Express.co.uk. Simptomi su uglavnom blagi, dostižu vrhunac između trećeg i petog dana bolesti i najčešće se mogu lečiti kod kuće. Kašalj se obično povuče unutar tri nedelje.

Lekar britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), dr Ahmed Ezat, objavio je pet ključnih preporuka za ublažavanje simptoma kod deteta.

1. Kontrolišite povišenu temperaturu

Dr Ezat preporučuje korišćenje ibuprofena ili paracetamola za lečenje povišene temperature i nelagodnosti, uz strogo pridržavanje uputstva na pakovanju. "Ako vaše dete ima visoku temperaturu i oseća se nelagodno, dajte deci ibuprofen ili paracetamol", rekao je.

Međutim, apeluje na roditelje da temperaturu ne pokušavaju da snize polivanjem hladnom vodom ili skidanjem sve odeće, jer mala deca ne mogu da regulišu telesnu temperaturu jednako efikasno kao odrasli.

2. Koristite fiziološke kapi za nos

Ako dete ima zapušen nos, dr Ezat preporučuje korišćenje fizioloških kapi za nos iz apoteke. One mogu pomoći u otapanju osušenog sekreta i ublažavanju začepljenosti. Za dodatne savete možete se obratiti farmaceutu ili lekaru.

3. Podstičite unos tečnosti

Potrebno je podsticati dete da pije puno tečnosti kako bi ostalo hidrirano, što pomaže telu u borbi protiv virusa. Dovoljan unos tečnosti takođe razređuje sluz i olakšava prohodnost disajnih puteva. "Pokušajte sa manjim, ali češćim obrocima kod beba. A starijoj deci dajte dodatnu vodu ili razređeni voćni sok", predložio je lekar.

4. Držite dete u uspravnom položaju

Dr Ezat savetuje roditeljima da njihovi mališani, dok su budni, što više vremena provode u uspravnom položaju. To će pomoći lakšem disanju, posebno ako imaju zapušen nos, jer gravitacija pomaže u drenaži sluzi i sprečava njeno nakupljanje u sinusima i grlu.

5. Osigurajte dovoljno odmora

Kao i kod odraslih, odmor je ključan kako bi se ubrzao oporavak. Omogućava imunološkom sistemu da svoju energiju usmeri na borbu protiv virusa, čuva energiju i pomaže u sprečavanju komplikacija.

Kada potražiti lekarsku pomoć

Ako malo dete ili beba pokazuje simptome slične prehladi ili ima povišenu temperaturu, NHS savetuje da pozovete svog lekara opšte prakse. U međuvremenu, ako se dete bori sa disanjem, prestane da diše, postane mlohavo ili ne može da ostane budno, NHS savetuje da verujete svojim instinktima i pozovete hitnu pomoć.

Autor: Dalibor Stankov