NOGE VAM KAO SANTE LEDA? Bacite vunu i šalove, uzmite OVO IZ ŠPAJZA i krv će vam prostrujati za 5 minuta!

Mnogi se svakodnevno bore sa neprijatnim osećajem hladnih nogu, koji nije samo prolazni problem, već signal da vam je cirkulacija nula! Ako vam ne pomažu ni slojevi odeće, ni čajevi, vreme je za trik koji koriste ljudi u najhladnijim krajevima sveta.

Hladne noge su jasan znak da telo traži pažnju. Slab protok krvi i nedostatak fizičke aktivnosti su glavni krivci, ali rešenje se ne krije u ormaru, već u vašem špajzu!

Trik sa papričicom koji će vas "zapaliti"

Da li ste znali da u najhladnijim delovima Kine i Italije ljudi ne veruju samo vuni? Oni u cipele i čarape ubacuju malo mlevene ljute papričice!

Ljutina podiže temperaturu i momentalno pokreće krvotok. Najbolje je da malo mlevene kajenske papričice pospete direktno po stopalima, obujete pamučne čarape, pa tek onda čizme. Osećaj hladnoće će nestati u rekordnom roku!

Biljni "grejači" koji čine čuda:

Beli luk: Ne samo da štiti od virusa, već je najbolji saveznik za cirkulaciju. Jedite ga sirovog u salatama ili kao dodatak jelima.

Cimet: Sprečava zgrušavanje krvi i omogućava joj da lakše teče do vaših prstiju. Idealno ide uz kafu ili ovsene pahuljice.

Đumbir – kralj toplote: Ovo je najjači "grejač" među biljkama. Osim što možete piti čaj, napravite i moćnu kupku: Prokuvajte kašiku mlevenog đumbira u 2 litre vode, ostavite 15 minuta poklopljeno, pa to sipajte u kadu sa toplom vodom. Vaše telo će prostrujati!

Zaključak: Slušajte svoje telo

Hladne noge nisu samo estetska smetnja, već opomena. Briga o cirkulaciji znači briga o vitalnosti celog tela. Uvrstite ove prirodne "grejače" u svakodnevnu rutinu i zaboravite na ledene prste čak i na najvećem minusu.

