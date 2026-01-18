Povratak u realnost posle zimskog odmora: Kako da se vratite na posao bez stresa i lošeg raspoloženja!

Posle dana u pidžami, kasnih buđenja i omiljenih serija, povratak radnoj rutini mnogima teško pada – ali uz nekoliko trikova može biti znatno lakši!

Zimski odmor uvek prođe brže nego što bismo voleli. Tek što se naviknemo na sporija jutra, kafu bez žurbe i dane bez alarma, već nas dočekuju mejlovi, obaveze i povratak u kancelariju. Ako vam je prva radna nedelja delovala kao hladan tuš – niste jedini.

Dobra vest je da povratak na posao ne mora da bude stresan niti da vam pokvari raspoloženje već prvog dana.

Prva nedelja je za prilagođavanje

Najčešća greška je očekivanje da odmah budemo jednako produktivni kao pre odmora. Telu i umu treba vremena da se vrate u ritam. Prvih nekoliko dana iskoristite za planiranje i lagani povratak obavezama, bez pritiska.

Jutarnji rituali olakšavaju početak dana

Omiljena muzika, par minuta istezanja ili kafa u dragoj šolji mogu napraviti veliku razliku. Takvi mali rituali daju osećaj smirenosti i kontrole nad danom.

Pauze su saveznik, ne luksuz

Posle odmora koncentracija često opada. Kratka šetnja, razgovor sa kolegama ili nekoliko minuta bez ekrana mogu pomoći da se energija i fokus brže vrate.

Razmišljajte u malim koracima

Umesto da se opterećujete svime što vas čeka, fokusirajte se na jedan zadatak po jedan. Svaki završen posao vraća motivaciju i osećaj postignuća.

Povratak na posao nakon zimskog odmora jeste mali šok, ali uz sporiji tempo i malo razumevanja prema sebi, vrlo brzo se vraćamo u formu.

Autor: S.Paunović