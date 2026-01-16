ONKOLOZI OTKRILI KOJE POVRĆE NAJVIŠE ŠTITI OD RAKA: Smanjuje upale i koči razvoj bolesti, a jedna namirnica je 100 PUTA MOĆNIJA od ostalih!

Nauka o ishrani stalno napreduje, a istraživači se više ne pitaju samo da li je neka hrana "zdrava", već kako ona direktno utiče na naše ćelije i hormone.

Sve je jasnije da svakodnevni izbori na tanjiru mogu imati presudan uticaj na zdravlje, a onkološki nutricionisti su sada izdvojili jednu grupu povrća koju bismo svi trebali da jedemo što češće.

U pitanju su kupusnjače – porodica povrća kojoj pripadaju brokoli, karfiol, kupus i kelj. Stručnjaci ih ističu kao ključne u prevenciji raka, a onkološka dijetetičarka Alison Tirni objašnjava da ishrana igra glavnu ulogu u stvaranju okruženja u telu u kojem se bolest teško razvija.

Zašto je brokoli „kralj“ preventive?

Tirni, koja je i sama pobedila rak, svojim pacijentima redovno preporučuje brokoli, karfiol i prokelj. Ovo povrće sadrži specifična jedinjenja koja se u telu pretvaraju u moćne materije, poput sulforafana.

Šta ove namirnice rade našem organizmu?

Prirodno čišćenje: Aktiviraju enzime koji vrše detoksikaciju tela.

Hormonski balans: Pomažu telu da pravilno obrađuje estrogene.

Stop za upale: Smanjuju hronične upale i drastično jačaju imunitet.

Kočnica za loše ćelije: Direktno ometaju rast ćelija raka.

Klice brokolija – prava energetska bomba

Iako je svo ovo povrće zdravo, dijetetičarka otkriva "tajno oružje". Ako bi morala da izabere najmoćniju stvar, to su klice brokolija.

„Te sitne klice mogu da sadrže od 10 do čak 100 puta više lekovitih materija nego zreo brokoli koji kupujemo u prodavnici. Jeftine su, a možete ih i sami uzgajati kod kuće“, zaključuje Tirni.

Dosadašnja istraživanja su potvrdila da redovna konzumacija ovog povrća značajno smanjuje rizik od raka dojke, prostate, pluća i debelog creva.

Autor: Dalibor Stankov