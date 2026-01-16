Hepatolozi savetuju: Borovnice su najmoćnije voće za zdravlje i regeneraciju jetre

Hepatolozi ističu da ishrana igra presudnu ulogu u očuvanju zdravlja jetre, organa koji služi kao centralni sistem za detoksikaciju organizma.

Budući da bolesti jetre često napreduju godinama bez ikakvih simptoma, prevencija putem namirnica postaje ključni faktor zaštite.

Ključna uloga ishrane u detoksikaciji

Dr Žaoping Li, direktorka Centra za humanu ishranu na UCLA, naglašava da su kvalitet i vrsta hrane koju unosimo osnov za zdravlje jetre. Prema njenim rečima, promene u ishrani su nekada bile jedini način lečenja, a i danas su nezamenljive u sprečavanju oštećenja izazvanih alkoholom, virusima ili lošim navikama. Iako ne postoji „magični štapić“, nauka potvrđuje da jedna vrsta voća prednjači u zaštitnom dejstvu.

Zašto su borovnice „superhrana“ za jetru?

Stručnjaci se slažu da su borovnice najviše proučavano voće kada je u pitanju regeneracija jetre. Dr Entoni Martinez, profesor medicine na Univerzitetu u Bafalu, objašnjava da tajna leži u polifenolima i antocijaninima. Ove biljne supstance deluju kao snažni antioksidansi koji direktno pomažu organu na nekoliko nivoa:

Smanjuju oksidativni stres: Štite ćelije od oštećenja.

Suzbijaju upale: Sprečavaju hronične upalne procese.

Metabolizam masti: Pomažu jetri da efikasnije obrađuje masnoće.

Zaštita od fibroze: Sprečavaju nastanak ožiljaka na tkivu jetre.

Naučni dokazi i regeneracija

Istraživanja iz 2023. godine pokazala su da ekstrakt borovnice značajno popravlja funkciju jetre i smanjuje oštećenja tkiva. Iako je većina studija sprovedena na životinjama, hepatolozi poput dr Ani Kardašijan sa USC-a ističu da su rezultati toliko obećavajući da se borovnice s pravom smatraju zaštitnikom broj jedan protiv težih oboljenja.

Koliko borovnica je potrebno organizmu?

Da bi se osetili pozitivni efekti na metabolizam, nije potrebno konzumirati ogromne količine. Dr Martinez savetuje da se u svakodnevnu ishranu uvrsti pola do jedne šolje borovnica. Prednost je u tome što voće zadržava svoja lekovita svojstva bilo da je sveže ili zamrznuto, što ga čini dostupnim tokom cele godine.

Autor: Dalibor Stankov