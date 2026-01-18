Zimska depresija: Kako prepoznati i izboriti se sa tmurnim danima

Kraći dani i hladno vreme mogu uticati na raspoloženje više nego što mislimo – evo kako da zimske mesece dočekate sa više energije i optimizma.

Kada dani postanu kraći, temperature niže, a sunčeva svetlost ređa, mnogi od nas osećaju pad energije, motivacije i raspoloženja. Ovo stanje, poznato i kao zimska depresija ili sezonski afektivni poremećaj (SAP), nije samo osećaj letargije – to je stvarna promena raspoloženja izazvana sezonskim faktorima.

Simptomi mogu uključivati povećanu potrebu za snom, osećaj bezvoljnosti, smanjenu koncentraciju, povećanu želju za slatkišima i često kaloričnom hranom, pa čak i osećaj tuge ili praznine. Iako je zimska depresija češća u severnijim regionima, i u našim krajevima mnogi osećaju slične promene tokom dužih, hladnih meseci.

Prvi korak je prepoznavanje simptoma i prihvatanje da nije sramota tražiti podršku – bilo da je to prijatelj, porodica ili stručna pomoć. Drugi korak je maksimiziranje izloženosti dnevnoj svetlosti: šetnje tokom dana, boravak na otvorenom i sedenje pored prozora mogu značajno poboljšati raspoloženje.

Takođe, redovna fizička aktivnost i uravnotežena ishrana igraju ključnu ulogu. Kretanje podiže nivo endorfina, dok voće, povrće i omega-3 masne kiseline pomažu mozgu i telu da bolje funkcionišu. Dodajte i male rituale radosti – čitanje, muzika, druženje – i zimski dani mogu postati podnošljiviji.

Zimska depresija nije znak slabosti. Pravilna briga o sebi, svesnost i male promene u rutini mogu pomoći da čak i najtmurniji dani budu svetliji i prijatniji.

Autor: S.Paunović