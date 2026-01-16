Ravan stomak za 3 dana: Detoks večera koja spasava posle praznika, a sve sastojke već imate

Ok, praznici su i zvanično prošli i sada je zaista vreme da se posvetimo, makar do kraja meseca, o nešto pravilnijom i zdravijoj hrani, kako bi se napravio balans. Vrlo verovatno ste posle ukusne sarme, ruske salate i pečenja dobili koji (kilo)gram viška, pa pantalone malo teže zakopčavate. Sada stupa na scenu detoks program, a ovaj recept je bukvalno sve što vam treba.

Ovaj prirodni recept konzumira se samo tri večeri uzastopno, a rezultati su vidljivi već posle 72 sata.

Recept za detoks večeru

Ova lagana večera pomaže telu da se oslobodi nadutosti, viška tečnosti i masnih naslaga u crevima. Rezultat? Manji stomak, tanji struk i osećaj lakoće koji se vidi i spolja i iznutra.

Salata se jede umesto večere, a njena snaga leži u kombinaciji vlakana, vitamina i minerala koji podstiču varenje, čiste digestivni trakt i sprečavaju zadržavanje vode u organizmu. Već posle tri dana telo izgleda vitkije, a stomak ravniji.

Naravno, za maksimalan efekat važno je da tokom ta tri dana ne preterujete sa hranom, da izbacite industrijske slatkiše i da pijete dovoljno tečnosti - najmanje dve litre vode dnevno. Vrlo brzo ćete moći da vidite prve rezultate i ravan stomak.

Zašto praznici ne moraju da znače višak kilograma? 4 trika za kontrolu telesne težine

Zašto praznici ne moraju da znače višak kilograma? 4 trika za kontrolu telesne težine

Sastojci za detoks večeru:

1 glavica svežeg kupusa

2 cvekle

2 šargarepe

sok od jednog limuna

5 kašika maslinovog ulja

Priprema detoks večere:

Kupus, cveklu i šargarepu izrendajte ili sitno iseckajte. Po želji možete dodati peršun ili celer. Povrće dobro izmešajte i blago ocedite višak tečnosti. Prelijte sokom od jednog limuna, zatim dodajte maslinovo ulje i dobro promešajte.

Salatu jedite svako veče, najmanje tri sata pre odlaska na spavanje, tokom tri uzastopna dana. Već tada ćete primetiti razliku u izgledu stomaka i osećaju u telu.



Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana i pektina, ova vitaminska bomba dugo drži sitost, daje energiju, poboljšava varenje i reguliše rad creva.

Autor: D.Bošković