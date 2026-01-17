Naučnici otkrili zlatnu formulu: Ako spavate tačno ovoliko sati, produžićete sebi život za pune četiri godine!

San igra ključnu ulogu u dugoročnom zdravlju, ali mnogi ljudi i dalje potcenjuju koliko su navike spavanja važne.

Velika studija pokazala je da dobre navike spavanja mogu produžiti životni vek za oko četiri godine, iako ih većina ljudi ne poštuje. Istraživanje su sproveli osiguravajuća kuća Vitality i London School of Economics and Political Science, a temeljilo se na analizi više od 47 miliona zabeleženih noći spavanja prikupljenih od preko 100.000 učesnika.

Analiza je pokazala da je sedam sati sna po noći, uz dosledno vreme odlaska na spavanje (unutar jednog sata razlike), povezano sa 24 odsto manjim rizikom od smrtnosti i do sedam odsto manjim rizikom od hospitalizacije.

Podaci pokazuju da jedna od tri osobe ne spava preporučenih sedam sati. Oni koji su redovno spavali manje od šest sati imali su 20 odsto veći rizik od prevremene smrti u poređenju sa osobama koje su spavale sedam do osam sati, piše Daily Express. Stručnjaci ističu da je ključan kombinovani efekat trajanja i redovnosti sna.

Učesnici studije su nosili uređaje koji su pratili njihove navike, a prikupljeni podaci su povezani sa zdravstvenim kartonima, osiguravajućim zahtevima i socio-demografskim informacijama.

Studija je zaključila da dosledne navike spavanja mogu život produžiti do četiri godine, dok je hronični nedostatak sna povezan sa povećanim rizikom od bolesti srca, dijabetesa i depresije.

Dr Kejti Trajon istakla je da je problem kod većine ljudi rutina i da san treba posmatrati kao svakodnevnu naviku koju je moguće pratiti i poboljšavati. Profesor Đoan Kosta-i-Font dodao je da bolje navike spavanja predstavljaju dugoročno ulaganje u zdravlje i produktivnost.

Autor: Dalibor Stankov