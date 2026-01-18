GORE OD CIGARETA! Lekari upozoravaju: Ova navika uništava srce brže od pušenja, a svi je imamo – posle 60. godine postaje KOBNA!

O zdravlju srca u mlađim godinama često razmišljamo tek usputno, ali nakon 60. rođendana ono mnogima postaje glavni prioritet. Iako svi znamo da su masna hrana i pušenje štetni, lekari sada upozoravaju na jednu naviku koja je možda čak i opasnija!

Rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani i moždani udar, raste s godinama, a upravo su ove bolesti i dalje vodeći uzrok smrti kod osoba starijih od 60 godina. Iako se srčani problemi često doživljavaju kao neizbežan deo starenja, nova istraživanja pokazuju da jedna svakodnevna navika ubrzava starenje srca više od svega ostalog.

Navika koja "prži" srce i krvne sudove

Dok većina ljudi kao ključne faktore navodi vežbanje i ishranu, često se zanemaruje onaj najvažniji – kvalitetan i dovoljan san. Lekari ističu da upravo hronični manjak sna može prevremeno da ošteti srce.

Dr Beverli J. Fang, specijalista za medicinu spavanja, upozorava da je dugotrajan nedostatak sna direktno povezan sa visokim krvnim pritiskom.

"Rizik drastično raste kada ljudi redovno spavaju manje od pet sati tokom noći. Ova povezanost je posebno izražena kod žena", objašnjava doktorka.

Šta se dešava u vašem telu dok ne spavate?

Kada ne spavamo dovoljno, aktivira se simpatički nervni sistem, što ubrzava rad srca i podiže pritisak. Uz to, raste nivo hormona stresa – kortizola, koji vremenom bukvalno "troši" vaš kardiovaskularni sistem.

Kardiolog dr Džek Volfson dodaje da manjak sna negativno utiče na unutrašnjost krvnih sudova. Oni gube sposobnost da proizvode azot-oksid, supstancu koja im pomaže da se opuste. Zbog toga sudovi postaju kruti, što je direktan put ka srčanom udaru.

Opasnije od pušenja?

Dr Volfson smatra da hronični nedostatak sna može dovesti do starenja srca brže nego pušenje. "Pušenje je snažan toksin, ali manjak sna istovremeno ruši više sistema u telu. On izaziva stalni stres, hroničnu upalu, hormonalni disbalans i metaboličke poremećaje – sve odjednom", zaključuje on.

Veza sa kilogramima: Zašto se gojimo kad ne spavamo?

Nedostatak sna remeti hormone koji regulišu apetit. Povećava se nivo grelina (hormon gladi), dok opada leptin (hormon sitosti). Zbog toga se javlja nezaustavljiva želja za kaloričnom i nezdravom hranom, što vodi ka gojaznosti i dijabetesu, dodatno opterećujući srce.

Saveti stručnjaka za dugovečnost:

- Idite na spavanje ubrzo nakon zalaska sunca.

- Budite se sa izlaskom sunca kako biste podržali prirodni biološki sat.

- Izbegavajte ekrane (telefone i TV) bar sat vremena pre spavanja.

- Izlažite se dnevnoj svetlosti što više tokom dana.

Autor: Dalibor Stankov