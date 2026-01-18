DA LI JE ZDRAVO TRČATI PO HLADNOĆI? Zaboravite na traku, zimski trening ima neočekivane prednosti!

Dok temperature padaju, deo trkača seli treninge u salu ili na traku. Međutim, trčanje zimi nije nužno loša ideja – naprotiv, može biti prijatnije nego leti jer se telo manje pregreva, a mnogima je lakše da održe ritam treninga kada nisu izloženi velikim vrućinama.

Evo zašto ne bi trebalo da odustajete od trčanja čak i kada je napolju minus:

Prednosti zimskog trčanja

Trčanje po hladnijem vremenu često deluje "lakše" nego po velikoj vrućini: srce i telo se manje muče sa hlađenjem, pa su izdržljivost i tempo nekad bolji nego što očekujete. Osim toga, zimi je lakše održati kontinuitet – a upravo je redovnost najveći faktor napretka, bilo da trčite zbog kondicije ili se spremate za određenu trku.

Hladnoća može i blago da poveća potrošnju energije, ali važno je imati realna očekivanja: tokom trčanja se brzo zagrejete, pa to nije "čarobni trik" za mršavljenje. Korisnije je gledati na zimske treninge kao na način da ostanete aktivni u periodu godine kada se generalno manje krećemo.

Telo se navikne, a glava ojača

Prvih nekoliko hladnih treninga zna da bude neprijatno jer telo instinktivno štedi toplotu, pa ruke i noge mogu delovati "zaleđeno". Međutim, kako trčite redovnije, organizam se prilagođava i taj osećaj postaje slabiji – jednostavno se naviknete na niske temperature.

Mentalno, zimsko trčanje mnogima pomaže jer donosi dnevnu rutinu i izlazak na svež vazduh, baš u periodu kada nam se najčešće ne izlazi napolje. Dnevno svetlo i kretanje mogu pozitivno uticati na raspoloženje i san, posebno ako zimi imate osećaj tromosti ili pad energije.

Čeličenje discipline

Tu je i praktična strana: ako se pripremate za prolećnu trku, treninzi po vetru, hladnoći i promenljivom vremenu grade izdržljivost i disciplinu – pa vas na dan same trke lošiji uslovi teže izbace iz takta.

SAVET PLUS: Kako se obući?

- Slojevito je ključ: Obucite se kao da je napolju 10 stepeni toplije nego što zaista jeste.

- Štitite ekstremitete: Kapa i rukavice su obavezni jer se preko glave i šaka gubi najviše toplote.

- Budite vidljivi: Pošto zimi brže pada mrak, obavezno nosite odeću sa reflektujućim elementima.

Autor: Dalibor Stankov