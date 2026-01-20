Kako da crveno vino postane deo vaše bjuti rutine?

Crveno vino pomaže da se oslobodite strija, tako da mame koje su nedavno rodile dete, mogu da koriste ovaj sastojak da se oslobode strija na svom stomaku. I to nije sve...

Crveno vino je takođe jedan od omiljenih sastojaka žena koji obično koriste na koži da se otarase tamnih fleka i drugih problema na koži.

Iako je kvalitetno crveno vino skupo za negu kože, sastojci koji su prisutni u crvenom vinu će vam pomoći da nahranite vašu kožu i pomoći će da izgleda zapanjujuće i besprekorno. Crveno vino će držati vašu kožu dalje od problema kao što su akne i neželjene dlačice.

Kupanje u crvenom vinu jednom mesečno je od suštinskog značaja za žene današnjice. Aroma crvenog vina vam pomaže da se oslobodite stresa!



Sve što treba da uradite je da dodate flašu crnog vina u kadu koja je puna tople vode i razmazite vašu kožu svakog meseca ovim prirodnim "lekom".

Evo nekih drugih kozmetičkih upotreba crvenog vina:

Rešite se strija

Ako želite da se otarasite ružnih strija, masirajte stomak crvenim vinom. Uradite tretman crvenim vinom jednom nedeljno i to će vam pomoći da strije polako nestanu.

Oslobodite se bubuljica sa tela

Zbog masne ishrane i zagađenja mnogi ljudi se suočavaju sa bubuljicama koje se s vremna na vreme pojave na telu. Da biste se oslobodili akni na vašem telu, umočite vatu u crveno vino i tapkajte preko akni. Uradite to dva puta u toku dana da bi se što pre osloboditi od akni.

Tamne fleke na koži

Tamne fleke na koži mogu se neutralisati ukoliko se kupate u crvenom vinu dva puta nedeljno. Ne nanosite losion za telo na fleke posle kupanja vinom. Da se tamne fleke što pre uklone potrebno je da dodate sok od jednog limuna na jednu čašu crnog vina. Masirajte fleke ovom mešavinom i posle 15 minuta isperite.

Uklonite neželjene dlačice

Umorni ste od depilacije i brijanja dlačica sa vaših nogu i ruku? Pa, ako jeste, probajte masiranjem tela crvenim vinom. Sastojci prisutni u vinu će uticati na folikul, tako da će dlačice da otpadnu sa lakoćom.

Pojava bora

Vino ima sjajan efekat na bore. Umivanje vinom dva puta nedeljno će vam pomoći da vaše bore budu manje vidljive.

Pore na koži

Ukoliko imate proširene pore na licu, možete ih ukloniti pomoću crnog vina. Kombinujte crno vino i mleko da se rešite proširenih pora. Masirajte ovom mešavinom lice jednom nedeljno. Vaše pore će biti manje vidljive.

Suva koža

Suva koža može biti takođe tretirana crvenim vinom. Pomešajte jednu čašu crnog vina i jednu šolju mleka. Umivajte se ovom mešavinom dva puta nedeljno da se rešite prirodno suve kože. Za samo nekoliko nedelja vaša koža če postati sjajna i baršunasta.

Oslobodite se mladeža

Ne odlučujte se za tretmane na hemijskoj bazi kako bi se oslobodile mladeža. Možete masirati region crvenim vinom.

Pored opuštajećeg efekta koje čaša crvnog vina ima na vaš organizam, sada znate kako da ostatak vina iskoristite u službi vaše lepote.

Autor: S.M.