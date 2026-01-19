PSIHIJATAR UPOZORAVA: Tri rana znaka depresije koja ne smete ignorisati – jedan simptom mnogi mešaju sa demencijom!

Treći ponedeljak u januaru poznat je kao "Plavi ponedeljak" (Blue Monday), navodno najdepresivniji dan u godini. Praznici su iza nas, vreme je sivo i hladno, a novčanici su prazni nakon decembarske euforije. Iako je ideju o Plavom ponedeljku 2004. godine osmislila jedna putnička agencija radi marketinga, početak godine zaista može biti težak period za naše mentalno zdravlje.

Prepoznavanje simptoma depresije kod sebe ili bližnjih nije uvek jednostavno, piše Express. Profesor Ahmed Hankir, psihijatar kojeg na TikToku prati više od 426.000 ljudi, objasnio je tri ključna znaka upozorenja.

1. Smanjena energija i motivacija

"Depresija može iscrpiti svu energiju iz vašeg tela", kaže dr Hankir. On ističe da se ne radi samo o fizičkom umoru, već o dubokoj emocionalnoj i mentalnoj iscrpljenosti.

Depresivne osobe često nemaju snage ni motivacije čak ni da ustanu iz kreveta. Taj osećaj može biti toliko intenzivan da osoba provede ceo dan ležeći, nesposobna da obavi najosnovnije zadatke.

@profahmedhankir The worst symptom of depression isn't always sadness. For many people, it's rumination — traumatic memories replaying on loop. Rumination is common in major depressive disorder and trauma-related conditions. Medication can help some people, but when rumination is trauma-driven, trauma-informed therapy is essential. This isn't weakness. It's how an injured nervous system tries — and fails — to protect you. #DepressionAwareness #Rumination #TraumaInformed #MentalHealthEducation #PTSD

2. Gubitak interesa i zadovoljstva (Anhedonija)

Drugi znak je gubitak interesovanja za aktivnosti koje su osobi nekada donosile radost. Dr Hankir objašnjava pojam koji je ključan za razumevanje ovog stanja – anhedonija.

"Verovatno ste čuli za hedonizam, što je potraga za užitkom. Anhedonija je njegova suprotnost – potpuni izostanak uživanja u stvarima koje volite. To može biti vaše omiljeno jelo, hobi ili čak bliskost sa emotivnim partnerom. Ništa više ne izaziva osmeh", objašnjava psihijatar.

3. Poteškoće sa koncentracijom (Pseudo-demencija)

Depresija značajno utiče na kognitivne sposobnosti. Osoba može izgledati odsutno, izgubljeno ili nesposobno da prati razgovor jer je "zaglavljena" u vrtlogu sopstvenih depresivnih misli.

Zanimljivo je da dr Hankir pominje termin pseudo-demencija. Kod nekih ljudi problemi sa koncentracijom i pamćenjem postaju toliko izraženi da okolina (pa i sami pacijenti) pomisli da je reč o demenciji. Međutim, kada se primarna depresija izleči, ove poteškoće obično potpuno nestaju.

Važna napomena

Profesor Hankir ističe: "Samo zato što možda osećate jedan ili sve ove simptome, to ne znači nužno da razvijate kliničku depresiju, ali je to jasan signal da usporite i obratite pažnju na sebe."

Šta učiniti ako sumnjate na depresiju? Prvi korak je razgovor sa lekarom opšte prakse ili stručnjakom za mentalno zdravlje. Depresija se uspešno leči terapijom razgovorom, lekovima ili kombinacijom oba pristupa. Niste sami i pomoć postoji.

Autor: Dalibor Stankov