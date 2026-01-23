Manje stega, više fokusa: Kako neformalno oblačenje povećava produktivnost i kreativnost na poslu!

Zašto ležeran autfit na poslu daje bolje rezultate od krutog korporativnog izgleda.

Vreme kada je ozbiljnost na poslu merena brojem dugmadi zakopčanih do grla polako odlazi u istoriju. Sve više kompanija shvata ono što zaposleni odavno osećaju — neformalni autfit ne znači manjak profesionalizma, već često upravo suprotno.

Kada se ljudi osećaju prijatno u onome što nose, njihov fokus se pomera sa izgleda na rad, ideje i komunikaciju. Kruta odela, uske košulje i neprirodni krojevi stvaraju tihu nelagodnost koja se tokom dana gomila. Ležeran stil, s druge strane, šalje poruku poverenja: da je važnije šta radiš nego kako izgledaš dok to radiš.

Psiholozi ističu da odeća direktno utiče na samopouzdanje. Neformalni autfit omogućava zaposlenima da zadrže deo svog identiteta, umesto da se ukalupe u unapred zadati korporativni kalup. Kada se osećamo autentično, lakše izražavamo mišljenje, postavljamo pitanja i nudimo rešenja.

Zanimljivo je da u timovima gde je dozvoljen opušteniji stil oblačenja često vlada zdravija radna atmosfera. Manje je hijerarhijske distance, komunikacija je prirodnija, a saradnja efikasnija. Autoritet se ne gradi kravatama i štiklama, već znanjem, stavom i odnosom prema poslu.

Naravno, neformalno ne znači neuredno. Balans je ključ. Čist, skladan i udoban autfit može biti jednako profesionalan kao i klasično odelo — samo bez osećaja sputanosti.

Na kraju, posao nije modna pista, ali nije ni uniformisana zona bez ličnosti. Kada odeća prestane da guši, ljudi počnu da dišu — tada nastaje prava produktivnost.

Autor: S.Paunović