Mali, a važan podsetnik: Tri stvari koje morate imati na umu kada ugasite računar i krenete kući!

Kako ostaviti stres na poslu i zaista uživati u svom vremenu van kancelarije.

Radni dan se završio, računar je ugašen, a vi ste spremni da krenete kući. Ali da li stvarno ispuštate stres i prebacujete se u offline režim? Stručnjaci ističu tri ključne stvari koje pomažu da odvojite posao od privatnog života i zaista se opustite:

1. Mentalno zatvorite dan

Pre nego što napustite kancelariju ili zatvorite laptop, napravite mentalnu granicu između posla i kuće. Zapišite zadatke koje treba nastaviti sutra i recite sebi: „Sada je kraj radnog dana.“ Ovaj mali ritual pomaže mozgu da isključi profesionalnu zonu i fokusira se na privatni prostor.

2. Fizički resetujte telo

Prošetajte do kuće ili napravite kratku pauzu pre nego što sednete da nastavite obaveze kod kuće. Fizička promena prostora, disanje na svežem vazduhu ili kratki stretch mogu signalizirati telu da je vreme za opuštanje. Telo i mozak vole jasne tranzicije

3. Postavite granice digitalnog sveta

Odgodite proveru mailova ili radnih poruka dok ne stignete kući. Posao ne mora biti stalno dostupan. Aktivnosti poput slušanja muzike, kuvanja, čitanja ili razgovora sa porodicom ili prijateljima pomažu da se mozak prebaci na offline mod i smanji stres.

Kraj radnog dana nije samo fizički – on je mentalni prelaz. Kada ovo primenite, produktivnost na poslu i kvalitet života kod kuće idu ruku pod ruku. Mali rituali i jasne granice čine čuda za vašu energiju, raspoloženje i san.

Autor: S.Paunović