ŽELITE DA USPORITE STARENJE? Ovih 5 navika u ishrani su ključne: Nutricionisti otkrili šta treba da radite svakog jutra!

Zdravo starenje se ne dešava preko noći, već je rezultat malih, pametnih navika koje s vremenom čuvaju i um i telo. Jutarnja rutina je tu najbitnija – ono što pojedete u prvih par sati nakon buđenja određuje kako će vas služiti mišići, kosti i mozak u poznim godinama.

Dijetetičari i stručnjaci za ishranu izdvojili su pet navika koje dokazano usporavaju biološki sat.

1. Proteini su prioritet

Kako starimo, telo teže održava mišiće. Gubitak mišićne mase (sarkopenija) povećava rizik od padova i preloma. Jedan od najboljih načina da to sprečite je doručak bogat proteinima. – Ovo je ključno za snagu i stabilnost – kažu stručnjaci. Preporuka je da dan započnete jajima, grčkim jogurtom, ribom, nemasnim mesom ili mahunarkama, sa ciljem da unesete 25 do 30 grama proteina po obroku.

2. Kuvajte u vodi, izbegavajte "suvu" vrelinu

Nije bitno samo šta jedete, već i kako spremate hranu. Nutricionisti savetuju češće kuvanje u vodi ili na pari. Prženje i roštilj na visokim temperaturama stvaraju jedinjenja (AGEs) koja se talože u tkivima i izazivaju upale i ubrzano starenje organa. Ovsena kaša, čorbe i poširana jaja su mnogo bolji izbor za dugovečnost.

3. Više biljaka, više vlakana

Dodavanje voća i povrća u doručak je pravi "eliksir mladosti". Vlakna su direktno povezana sa nižom stopom smrtnosti jer stabilizuju šećer u krvi, poboljšavaju probavu i čuvaju zdravlje srca. Ciljajte na najmanje 25 grama vlakana dnevno kroz žitarice, orašaste plodove i semenke.

4. Fokus na kalcijum i vitamin D

Apsorpcija kalcijuma opada s godinama, što kosti čini krhkim. Započnite dan čašom mleka ili činijom grčkog jogurta. Pošto je vitamin D zimi teško dobiti od sunca, razmislite o suplementima (uz konsultaciju sa lekarom) kako biste zaštitili skelet od preloma.

5. Popijte šolju čaja

Čaj je jedan od najbogatijih izvora polifenola – biljnih jedinjenja koja deluju kao antioksidansi. Oni se bore protiv upala i čuvaju krvne sudove. Zeleni, crni ili beli čaj, pa čak i biljni čaj sa malo đumbira i limuna, odličan su saveznik u borbi protiv starenja.

DODATNI SAVETI ZA VITALNOST:

Povežite se sa ljudima: Oksitocin, "hormon ljubavi", moćan je borac protiv starenja. Druženje sa dragim ljudima čuva mozak i pamćenje.

Pokrenite se: Jutarnja šetnja na svežem vazduhu pokreće mišiće i smanjuje rizik od funkcionalnog propadanja tela.

Manje stresa: Meditacija ili duboko disanje ujutru smanjuju nivo kortizola (hormona stresa) koji je jedan od glavnih krivaca za prerano starenje.

Autor: Dalibor Stankov