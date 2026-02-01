Oslobodite se stresa: Šta uraditi odmah nakon posla!

Tri jednostavna koraka za miran um, opušteno telo i bolji sutrašnji dan.

Kada se radni dan završi, često mislimo da je dovoljno da zatvorimo laptop i odemo kući. Ali pravi odmor počinje tek kada se svesno odvojimo od obaveza i stresa. Prva stvar koju možete da uradite je da napravite jasnu granicu između posla i privatnog života. To može biti jednostavno, poput brisanja poslednjih mejlova, isključivanja notifikacija ili čak kratkog rituala — kao što je šolja čaja ili pet minuta dubokog disanja pre nego što zaista prestanete da mislite o zadacima.

Druga stvar je briga o telu i umu. Provedite neko vreme u aktivnostima koje vas resetuju: šetnja, lagano vežbanje, meditacija ili čak omiljena serija koja vam vraća osmeh. Ovaj trenutak je samo vaš, i pomaže telu da prebaci fokus sa stresa na opuštanje, pripremajući vas za miran san.

Treća i možda najvažnija stvar je refleksija i planiranje — ali bez opterećenja. Kratko zabeležite šta ste danas postigli i šta želite sutra da uradite, ali bez stresa ili preopterećenja. Ovaj ritual vam omogućava da završite dan sa osećajem kontrole i jasnoće, a da ne nosite teret briga u svoj odmor.

Kada ove tri stvari postanu svakodnevni ritual, radni dan prestaje da upravlja vašim životom, a vi zaista možete da uživate u večeri, porodici ili hobijima. Jer dan se završava tek kada mu dozvolite da završi, a vi dišete slobodno.

Autor: S.Paunović