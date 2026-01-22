Kako da prepoznaš i prevaziđeš emocionalni zamor posle praznika!

Male pauze i pažnja prema sebi mogu lako da vrate energiju.

Praznici donose radost, druženja i lepe trenutke, ali često i neočekivani emocionalni zamor. Nakon intenzivnih dana ispunjenih obavezama, putovanjima i neprekidnim socijalnim kontaktima, normalno je osećati umor koji nije samo fizički, već i psihički.

Prvi znak emocionalnog zamora je osećaj praznine ili razdražljivosti bez jasnog razloga. Možda ti se čini da te ništa ne inspiriše ili da te frustracije preplavljuju. Tada je vreme da staneš i posvetiš se sebi, čak i u malim koracima.

Jedan od najjednostavnijih, a najefikasnijih načina da se resetuješ jeste postavljanje malih rutina koje vraćaju energiju — šetnja u prirodi, toplu kupku, ili deset minuta meditacije u tišini. Razgovor sa bliskom osobom, zapisivanje misli ili jednostavno osluškivanje sebe takođe mogu da učine čuda.

Važno je i postepeno vraćanje u svakodnevne obaveze. Nemoj da očekuješ da će energija doći preko noći. Planiraj dan tako da uključuje male pauze i trenutke koji ti donose radost, makar i na pet minuta.

Mnogi ljudi kažu da im lične priče pomažu da se opuste — kao kada prijatelj podeli kako je i on osećao praznični zamor, i kako su mu šetnje, muzika ili kuvanje pomogli da se vrati u balans. Ovo nas podseća da nismo sami i da je normalno osećati umor nakon intenzivnog perioda.

Na kraju, emocionalni zamor je signal tela i uma da usporimo i obratimo pažnju na sebe. Kada prihvatimo svoje potrebe i damo sebi vreme za odmor, energija i radost se vraćaju prirodno — i spremni smo za nove izazove sa osmehom.

Autor: S.Paunović