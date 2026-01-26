Telo šalje signale: Evo zašto se gojimo baš u određenim regijama!

Nije samo genetika u pitanju – masne naslage mogu da šalju signale o hormonima, stresu i načinu života. Evo kako da ih razumemo.

Većina nas primećuje da se gojimo na istim mestima – stomak, kukovi, butine ili ruke. I dok se često krivica svaljuje na genetiku ili lošu ishranu, telo zapravo pokušava da nam nešto kaže. Masne naslage nisu samo estetski problem – one su često znak unutrašnjih promena i poruka koje treba da razumemo.

Ako se masnoća nagomilava oko stomaka, telo može signalizirati problem sa hormonima, posebno povišen kortizol, hormon stresa. Dugotrajni stres, neredovan san ili emocionalno prejedanje mogu voditi ka ovim “stresni masnim jastučićima”.

Kada se kilogrami talože na bokovima i butinama, telo često reaguje na estrogen. Kod žena, ovo je prirodni način skladištenja energije za reproduktivne potrebe, ali može biti pojačano neadekvatnom ishranom i nedostatkom kretanja.

Masne naslage na rukama i grudima mogu ukazivati na disbalans tiroidne žlezde, dok se kod nekih ljudi višak oko vrata i brade povezuje sa hormonima rasta i insulinom.

Važno je razumeti da ove promene nisu znak lenjosti – telo već na taj način jednostavno komunicira. Pravilna ishrana, dovoljno sna, fizička aktivnost i smanjenje stresa mogu pomoći, ali prvo je važno prepoznati šta telo pokušava da nam kaže.

Gledanje tela kao saveznika, a ne neprijatelja, može da promeni pristup: masne naslage više nisu samo estetski izazov, već važan signal koji poziva na brigu o sebi. Razumevanje ovog signala prvi je korak ka zdravijem i balansiranijem životu.

Autor: S.Paunović