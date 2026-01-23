STOP NADUTOSTI I STOMAKU: Nutricionistkinja upozorava – ove tri namirnice za doručak odmah izbacite iz ishrane!

Doručak se često naziva najvažnijim obrokom, ali nisu svi jutarnji izbori podjednako dobri za vaše telo. Mnogi od nas posežu za brzim i „ukusnim“ opcijama, ne razmišljajući o tome kako one utiču na probavu i liniju.

Ono što na prvi pogled deluje bezazleno, zapravo može dovesti do nadutosti, zadržavanja vode i stvaranja tvrdokornih masnih naslaga na stomaku.

Poznata nutricionistkinja Mina Bulaji otkrila je koje to namirnice za doručak sabotiraju mršavljenje i kvare vam dan.

1. Zaslađene žitarice (Pahuljice)

Iako nude brz nalet energije kada smo u žurbi, zaslađene žitarice su najčešće napravljene od rafinisanog zrna i prepune su dodatog šećera. To dovodi do naglog skoka šećera i insulina u krvi, nakon čega sledi nagli pad energije i osećaj nadutosti.

„Šarene i slatke pahuljice nisu prijatelj vaše probave. Umesto njih, birajte opcije bogate vlaknima poput ovsenih pahuljica ili integralnog muslija koji energiju otpuštaju postepeno“, savetuje Bulaji, a prenosi SheFinds.

2. Prerađeno meso (Slanina i kobasice)

Mnogi ljubitelji „konkretnog“ doručka ne mogu da zamisle jutro bez slanine ili kobasica, ali ovi proizvodi nose skrivene opasnosti. Prerađeno meso je bogato zasićenim mastima, natrijumom i hemijskim dodacima koji podstiču upale i zadržavanje vode u telu.

Nutricionistkinja upozorava da su ove namirnice čest uzrok osećaja težine i savetuje da ih zamenite nemasnim proteinima kao što su jaja, ćuretina ili biljne alternative.

3. Voćni i zaslađeni jogurti

Jogurt se smatra sinonimom za zdravlje, ali samo ako je običan. Mnogi voćni jogurti sadrže ogromne količine šećera i veštačkih aroma koje poništavaju sve njegove prirodne prednosti. Previše šećera direktno vodi ka nakupljanju masnoće u predelu stomaka i skokovima šećera u krvi.

Preporuka je da koristite običan jogurt (ili grčki jogurt), koji sami možete zasladiti svežim voćem, sa malo meda ili prstohvatom cimeta.

Kako do boljeg stomaka?

Vaš jutarnji izbor ima ogroman uticaj na to kako ćete se osećati tokom celog dana. Izbegavanjem zaslađenih žitarica, mesnih prerađevina i aromatizovanih jogurta, značajno ćete smanjiti nadutost. Fokus na celovite žitarice i nemasne proteine donosi bolju probavu i stabilnu energiju.

