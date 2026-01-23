ALARMANTNO: Rak debelog creva sve češće pogađa mlađe od 50 godina – Obratite pažnju na ova dva ključna simptoma!

Rak debelog creva više nije bolest koja je rezervisana isključivo za stariju populaciju. Lekari upozoravaju na zabrinjavajući trend rasta broja obolelih među mlađima od 50 godina, a stopa smrtnosti u ovoj starosnoj grupi postaje alarmantna.

Prema podacima organizacije Cancer Research UK, godišnje od ove bolesti premine više od 17.000 ljudi, dok naučnici širom sveta pokušavaju da odgonetnu šta stoji iza ovog naglog skoka.

Na koje simptome mlađi ljudi moraju da reaguju?

Kod mlađih pacijenata bolest se često dijagnostikuje u kasnijim fazama jer se simptomi zanemaruju. Najčešći znaci koji ukazuju na problem su:

Bolovi u stomaku (koji se ponavljaju ili dugo traju).

Prisustvo krvi u stolici.

Pored ova dva ključna znaka, obratite pažnju i na:

Promene u pražnjenju creva (zatvor ili dijareja koji ne prolaze).

Neobjašnjiv gubitak težine.

Smanjen apetit.

Umor, mučninu i povraćanje.

Vodeći uzrok smrti kod mlađih muškaraca

Dr Kristin Molmenti, epidemiološkinja iz Njujorka, ističe da je ovo postao ogroman javnozdravstveni problem. Podaci su surovi: rak debelog creva postao je vodeći uzrok smrti od kancera kod muškaraca mlađih od 50 godina, dok je kod žena u istoj starosnoj grupi na drugom mestu.

Šta su glavni uzročnici?

Stručnjaci smatraju da način života igra presudnu ulogu u ovoj crnoj statistici. Glavni krivci su:

Visoko prerađena hrana (brza hrana, grickalice, mesne prerađevine).

Manjak fizičke aktivnosti i sedenje.

Konzumacija alkohola i pušenje.

Poseban oprez savetuje se osobama koje već boluju od upalnih bolesti creva, poput Kronove bolesti ili ulceroznog kolitisa, jer one spadaju u grupu sa povećanim rizikom. Lekari apeluju da se, ukoliko bilo koji od simptoma traje duže vreme, odmah javite izabranom lekaru – rana dijagnostika u ovom slučaju spasava život.

Autor: Dalibor Stankov