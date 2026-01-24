ŽELITE ZDRAVO SRCE I U 60-IM? Ako imate između 18 i 40 godina, ovo je JEDINI način da izbegnete lekove za pritisak!

Da biste se u starijem dobu zaštitili od visokog krvnog pritiska, ključno je održavati fizičku aktivnost tokom srednjih godina. Ipak, prema najnovijoj studiji sprovedenoj na više od 5.100 ljudi, održavanje kondicije u odraslom dobu mnogo je teže nego što se misli, ali i važnije nego što su stručnjaci ranije tvrdili.

Epidemiolozi sa Univerziteta Kalifornija u San Francisku (UCSF) ističu da se obrasci fizičke aktivnosti drastično menjaju s godinama, što direktno utiče na pojavu hipertenzije – stanja koje pogađa milijarde ljudi i vodi do srčanog udara, šloga i demencije.

Pet sati nedeljno je "magična cifra" Istraživanje koje je trajalo tri decenije pokazalo je da trenutni standardi nisu dovoljni. Naučnici su otkrili da je pet sati umerene fizičke aktivnosti nedeljno tokom rane odrasle dobi (između 18. i 40. godine) optimalno za zaštitu zdravlja.

To je dvostruko više od trenutno preporučenog minimuma za odrasle osobe. Studija je pokazala da su oni koji su zadržali ovaj nivo aktivnosti do 60. godine života značajno smanjili rizik od hipertenzije.

"Postizanje barem dvostruko većeg nivoa od trenutnih minimalnih smernica za fizičku aktivnost može biti mnogo korisnije za prevenciju hipertenzije nego samo ispunjavanje minimuma", navode istraživači.

Kritičan period nakon srednje škole Glavni autor studije, dr Džejson Nagata, objašnjava da nivo aktivnosti obično opada čim mladi ljudi završe srednju školu. Prelazak na fakultet, ulazak u svet rada i roditeljstvo često dovode do toga da slobodno vreme za vežbanje postane luksuz.

Studija je takođe ukazala na izražene društvene i ekonomske razlike. Pokazalo se da su socioekonomski faktori, radne obaveze i okruženje u kom ljudi žive često prepreka za održavanje zdravih navika, što se posebno odražava na zdravstvenu sliku u kasnijim decenijama života.

Zaključak istraživača je jasan: standarde treba podići, a fizičku aktivnost uvrstiti u dnevnu rutinu što ranije, kako bismo u starosti izbegli ozbiljne kardiovaskularne probleme.

Autor: Dalibor Stankov